Twitterjev račun, ki naj bi predstavljal Antifo, v resnici ustvarili identitarci

Na družbenem omrežju Twitter se je v zadnjih dneh pojavil nov račun @ANTIFA_US, katerega upravljavci so trdili, da predstavljajo stališča skupine Antifa. Med drugim se je na tem profilu pojavil tvit, ki je v času množičnih protestov in izgredov v ZDA pozival k nasilju."Pozor. Danes, tovariši, je dan, /.../ ko zavzamemo stanovanjska območja /.../ vzamemo, kar je naše,"navaja CNN.

A za omenjenim profilom se skriva skupina, ki verjame v nadvlado bele rase, je v ponedeljek sporočilo podjetje Twitter. Gre za identitetno gibanje 'Identity Evropa', ki je povezano z ameriškim identitarnim gibanjem.

Sporni tvit, ki je pozival k nasilju, in z njim povezani profil so že odstranili. "Ta račun je kršil politiko našega podjetja, še posebej ustvarjanje lažnih računov," so zapisali v sporočilu za javnost. Tiskovni predstavnik je dodal, da ni prvič, da je podjetje odstranilo tvite ali lažne račune, povezane z Identity Evropa.

Razkritje prihaja v času, ko ZDA pretresajo množični protesti proti policijskemu nasilju, ki so izbruhnili po smrti temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo, ameriški predsednik Donald Trump pa za izgrede, ki spremljajo proteste, vse glasneje obtožuje skrajno leve aktiviste. V nedeljo je tako na Twitterju zapisal, da bo Antifo razglasil za teroristično organizacijo. Gibanje, ki velja za politično aktivistično skupino skrajne levice, njeno ime pa je okrajšava za antifašistično, pa je označil za "radikalno anarhistično gibanje".