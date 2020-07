Twitter Trumpovemu sinu za 12 ur onemogočil objavljanje

Donald Trump mlajši je na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter objavil video posnetek, ki govori o prednostih zdravila hidroksiklorokin. Njegov oče ameriški predsednik Donald Trump je glasni zagovornik tega zdravila in pravi, da ga preventivno uživa tudi sam, čeprav so znanstveniki izrazili pomisleke in se na splošno strinjajo, da je potrebnih več testiranj tega zdravila.

V posnetku, ki ga je objavil skrajno desni medij Breibart News in ga je delil Trumpov najstarejši sin, so posamezniki, ki so predstavljeni kot zdravniki in Trumpovi podporniki, študije, ki izražajo pomisleke o učinkovitosti zdravila, označili za "lažno znanost". V posnetku so izrazili tudi druga nepreverjena in lažna dejstva, med drugim so trdili tudi, da so zaščitne maske nepotrebne.