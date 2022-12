Twitter suspendiral račune več uglednih novinarjev, ki poročajo o Musku

Novinar CNN Donie O'Sullivan, Ryan Mac iz New York Timesa, novinar The Washington Posta Drew Harwell in še nekateri drugi so v četrtek ostali brez dostopa do svojih uporabniških računov na Twitterju. Tiskovni predstavnik New York Timesa je ukinitve računov označil za "vprašljive in obžalovanja vredne" ter dodal, da medijska hiša od družbenega omrežja ni prejela nobenega pojasnila.

CNN je komentiral, da gre za "impulzivno in neupravičeno" potezo, ki pa jih ne preseneča. "Elon pravi, da je zagovornik svobode govora, a hkrati novinarjem prepoveduje uveljavljanje svobode govora," je Harwell dejal za CNN.

Twitter sprva ni bil na voljo za pojasnila, kasneje pa je njihova tiskovna predstavnica za portal The Verge dejala, da je suspenz povezan z deljenjem podatkov o lokaciji v živo. V sredo je namreč Twitter uvedel novo pravilo, ki to prepoveduje. "Lahko potrdim, da bomo začasno ukinili vse račune, ki kršijo naše pravilnike o zasebnosti in ogrožajo druge uporabnike."