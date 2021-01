Mladoletna žrtev spolnega izkoriščanja toži Twitter

Mladoletni deček in njegova mati v tožbi proti Twitterju trdita, da sta podjetje večkrat kontaktirala glede sporne vsebine otroške pornografije. Družbeno omrežje pa kljub temu ni odstranilo posnetka oziroma ukinilo profilov, ki so posnetek delila - vse dokler ni interveniral zvezni agent z ameriškega ministrstva za domovinsko varnost, poroča Fox news.

Eden ali več neznanih moških je mladoletnika, ki je bil takrat star 13 let, kontaktiralo preko Snapchata in ga zavedlo, da gre za profil 16-letnega dekleta. Prepričali so ga, da jim je poslal gole fotografije. Po tem ko so preprodajalci otroške pornografije od mladoletnika dobili fotografije, so mu začeli groziti in ga izsiljevati, da je posnel še sporni posnetek, ki prikazuje njega in še eno mladoletno osebo, prav tako staro 13 let - ta posnetek pa je nato zaokrožil po Twitterju.