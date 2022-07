Twitter toži Muska, ker je odstopil od napovedanega prevzema

Elon Musk trdi, da je od nakupa Twitterja odstopil, ker mu pri slednjem niso posredovali informacij o številu lažnih in nepreverjenih profilih. Twitter sedaj po pravni poti zahteva, da Musk izvede prevzem, in sicer po dogovorjeni ceni 54,20 dolarja (53,97 evra) za delnico Twitterja.

"Potem ko je Musk javno oznanil, da se podaja v nakup Twitterja in nato tudi predlagal in podpisal pogodbo o združitvi, očitno verjame, da si lahko, za razliko od vseh strank, za katere veljajo enaki pogoji pogodbenega prava, premisli. S tem je oviral naše poslovanje, uničil podjetje in preprosto odkorakal stran," je zapisano v tožbi, kjer je med drugim navedeno tudi, da je Musk od posla odstopil, ker ta ne služi več njegovim osebnim interesom.

V tožbi je med drugim naveden dolg seznam kršitev pogodbe, ki so "zasenčile Twitter in njegovo poslovanje". Predsednik Twitterja je tvitnil, da želijo s tožbo poskrbeti, da bo Musk izpolnil svoje pogodbene obveznosti. Musk je nato v torek tvitnil: "Oh, ironija," ter da mu gre pri tem na smeh.