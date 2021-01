Twitter trajno blokiral račun Donalda Trumpa

Ko so mu ga ponovno odprli, je Trump tvitnil dvakrat. Prvič je zapisal, da bo 75 milijonov patriotskih Američanov, ki so volili zanj in za to, da bi bila Amerika spet velika, imelo močan glas tudi v prihodnosti. "Nihče do njih ne bo nespoštljiv ali se do njih vedel nepošteno v nikakršni obliki," je zapisal. V drugem tvitu je Trump sporočil, da se ne namerava udeležiti inavguracije Josepha Bidna. "Za vse, ki se sprašujete, na inavguracijo 20. januarja ne bom prišel."

Oba tvita se ponovno lahko razumeta kot glorifikacija nasilja, kar je v nasprotju s pravili našega podjetja, so pojasnili pri Twitterju in dodali, da je na zapise treba gledati v širšem kontekstu Trumpove pretekle retorike in v luči nasilja, ki se je zgodilo.