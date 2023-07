Twitter v težavah: izgubil skoraj polovico prihodkov od oglaševanja

Po odpustitvi več tisoč zaposlenih in zmanjšanju računov za storitve je Musk dejal, da je Twitter na dobri poti, da leta 2023 ustvari več kot 2 milijardi evrov prihodkov. To je zadnji znak, da agresivni ukrepi za zmanjšanje stroškov niso bili dovolj, da bi se vrnili oglaševalci, ki so pobegnili po spremembah pravil za moderiranje vsebine.

Musk je zaposlil tudi novo izvršno direktorico, ki je prej vodila oglaševanje pri NBCUniversal, Lindo Yaccarino, ki je dejala, da se Twitter namerava zdaj osredotočiti na video vsebine, ustvarjalce in partnerstva na področju trgovine. Pogovori naj bi bili v teku s političnimi in slavnimi osebami ter izdajatelji novic in medijev.

No, dokler pa se Musk poigrava s plačljivimi storitvami in z odpuščanjem delavcev, konkurenčna aplikacija Threads sunkovito raste in pridobiva vse več uporabnikov, po nekaterih ocenah naj bi jih zdaj bilo 150 milijonov.