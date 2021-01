Twitter začasno zaprl račun kitajskega veleposlaništva v ZDA

Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Čunjing je v četrtek dejala, da so oblasti"zmedene", zakaj je Twitter omejil njegov račun, in veleposlaništvu naročil popravek"lažnih poročil in informacij, povezanih s Šindžjangom". "Upamo, da se bo Twitter lahko držal objektivnih in poštenih načel in ne bo prikazal dvojnih meril glede tega vprašanja," je dejala na srečanju v Pekingu.

Ta poteza je zadnja v vrsti stopnjujočih se korakov, ki jih je Twitter v zadnjih tednih sprejel za uveljavitev svojih politik. Začasna ustavitev računa kitajskega veleposlaništva je prišla kmalu po tem, ko je Twitter trajno prepovedal račun Donalda Trumpa zaradi večkratnih kršitev pravil in lahko potencialno zaplete prizadevanja Pekinga za ponastavitev odnosov z ZDA pod vodstvom predsednika Joeja Bidna.

V torek je tedanji vršilec dolžnosti ameriškega državnega sekretarja Mike Pompeoukrepe Kitajske proti ujgurskim manjšinam označil za "genocid", s čimer se je na zaslišanjih v tem tednu strinjal tudi njegov naslednik Antony Blinken. Kitajska trdi, da se v regiji, kjer je po ocenah Združenih narodov v taboriščih zaprtih do milijon Ujgurov, bori proti separatizmu in ekstremizmu.

Odločitev o ukinitvi računa kitajskega veleposlaništva prispeva tudi k že tako zapletenim odnosom med ameriškimi tehnološkimi podjetji in Kitajsko. Velike družbene platforme, kot so Twitter, Facebook ter Google in YouTube podjetja Alphabet, so prepovedane na Kitajskem, ki ima nekaj najstrožjih kontrol na svetu na internetu. Trump je medtem že prej zahteval, da kitajsko podjetje ByteDance ukine svojo uspešno videostoritev TikTok v ZDA.

Kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu se je Twitterju pridružilo leta 2019 sredi vročih trgovinskih pogajanj med državama, saj je več kitajskih uradnikov začelo uporabljati platformo za agresivno obrambo Pekinga po vsem svetu v tako imenovani diplomaciji "Wolf Warrior". Kitajski uradniki in državni mediji s pomočjo Twitterja ZDA obtožujejo hinavščine, zlasti po smrtonosnih izgredih v Kapitolu na začetku tega meseca. Potem ko so lani ukinili račun kitajskega veleposlaništva v Šrilanki, so trdili, da je treba spoštovati njegovo "svobodo govora", čeprav so objave na Twitterju blokirane na celini.