Twitter začel k Trumpovim zapisom dodajati opomnike in povezave na dejstva

Donald Trump je tvital, da je glasovanje po pošti prevara in podobno. Pod tvitoma je zdaj povezava z naslovom "Dejstva o volitvah po pošti", ki uporabnika poveže z dejstvi, ki so v nasprotju s Trumpovim tvitom. Trump je na številne pozive Twitterja, naj se drži pravil dostojnosti in ne zavaja, zamahnil z roko in nadaljeval svoje zgodbe. Podjetje ni ukrepalo, saj ima zaradi njega več prometa in dohodkov.

Trump pogosto širi in napihuje dezinformacije, širi zlorabe in osebno napada zasebne državljane in javne osebnosti, kar pravila Twitterja jasno prepovedujejo. V torek se je Twitter opogumil in v izjavi za javnost dodal, da Trumpov tvit morebiti vsebuje zavajajočo informacijo o volilnem procesu, zaradi česa je bil opremljen z dodatnim kontekstom.

Twitter je to storil nekaj ur potem, ko je zavrnil možnost izbrisa vrste tvitov, ki nekdanjega republikanskega kongresnika s Floride Joeja Scarborougha obtožujejo umora sodelavke pred 20 leti. Preiskava je potrdila, da je šlo za nesrečo, pri kateri Scarborough ni imel nič, nad tviti pa se je v torek pritožil vdovec pokojne.

Trump Twitterju ni ostal dolžan in je nemudoma tvitnil, da se podjetje vpleta v letošnje predsedniške volitve in tega kot predsednik ne bo dovolil. "Twitter povsem zatira svobodo govora," je zapisal Trump, ki ima 80 milijonov sledilcev. Njegov šef kampanjeBrad Parscale je dodal, da je Twitter s tem potrdil politično pristranskost, zaradi katere so tam že pred meseci prenehali oglaševati.