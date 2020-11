Twitter z opozorili nad objave, ki prezgodaj razglašajo zmago

Tudi tvit Trumpovega volilnega štaba, da je sedanji predsednik osvojil Južno Karolino, je družbeno omrežje opremilo s tovrstnim opozorilom, četudi so takrat o Trumpovi zmagi v tej zvezni državi že poročali številni ameriški mediji, med njimi tiskovna agencija AP, The New York Times, The Washington Post, CNN in Politico.

Opozorilo si je prislužil tudi tvit, da je Joe Biden zmagal v Arizoni. V državi, ki prinaša 11 elektorskih glasov, sicer res vodi Biden s 53,2-odstotno podporo, a po preštetju le 74 odstotkov glasovnic.

Z opozorilom, da gre za zavajajoče informacije o volitvah, pa je Twitter opremil tudi Trumpov tvit, da poskušajo demokrati ukrasti volitve.