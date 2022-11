Twitter zaposlenim sporočil, da začasno zapirajo pisarne

V novem elektronskem sporočilu, ki so ga videli tudi pri BBC-ju, je med drugim navedena prošnja zaposlenim, naj še naprej spoštujejo politiko podjetja in se vzdržijo razpravljanju zaupnih informacij na družbenih omrežjih, z novinarji ali drugje. Zaposlene naj bi o začasnih potezah podjetja obvestili prek elektronske pošte, onemogočil naj bi jim tudi dostop do službene izkaznice, poroča The New York Times.

Twitter se s komentarjem še ni odzval.

Musk je po objavi novice o začasnem zaprtju pisarn tvitnil, da so pravkar dosegli nov rekord v uporabi Twitterja, čez nekaj minut pa še ikono črne zastave z lobanjo