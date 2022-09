Twitterjevi delničarji potrdili ponudbo Elona Muska za nakup podjetja

Delničarji Twitterja so v torek glasovali o ponudbi Elona Muska, ki je za podjetje ponudil 44 milijard dolarjev. Delničarji so sedaj s potrditvijo Muskove ponudbe za prevzem podjetja odprli pot sodnemu postopku, v katerem bodo prihodnji mesec odločali o usodi spornega posla. Musk je namreč aprila od svoje ponudbe odstopil, zato mu je Twitter napovedal tožbo. Še vedno obstaja možnost, da bo moral Musk kupiti podjetje, ki ga sedaj ne želi prevzeti, in to po ceni, ki je določena v pogodbi (54,20 dolarja na delnico), ta pa je precej višja od trenutne vrednosti podjetja (42,25 dolarja na delnico). Usoda posla je povsem v rokah sodišča.

Glasovanje je potekalo v času, ko si Musk prizadeva, da bi se njegova ponudba za nakup in posel izjalovila, poroča CNBC. Musk trdi, da je od nakupa Twitterja odstopil, ker mu pri slednjem niso posredovali točnih informacij o številu lažnih in nepreverjenih profilov. Twitter vseeno vztraja, da je manj kot pet odstotkov aktivnih uporabnikov lažnih in da so poslovnežu zagotovili vse potrebne informacije. Twitter je zato že julija napovedal tožbo Musku, s katerim ga želijo prisiliti, da dokonča 44 milijard dolarjev (44 milijard evrov) vreden posel. "Potem ko je Musk javno oznanil, da se podaja v nakup Twitterja, in nato tudi predlagal in podpisal pogodbo o združitvi, očitno verjame, da si lahko, za razliko od vseh strank, za katere veljajo enaki pogoji pogodbenega prava, premisli. S tem je oviral naše poslovanje, uničil podjetje in preprosto odkorakal stran," je zapisano v tožbi, kjer je med drugim navedeno tudi, da je Musk od posla odstopil, ker ta ne služi več njegovim osebnim interesom, je o podrobnosti tožbe julija poročal BBC. icon-expand Musk si prizadeva, da bi se njegova ponudba za nakup Twitterja izjalovila. FOTO: Profimedia Tožnik je navajal tudi, da je vrednost Twitterja na borzah padla skupaj z delnicami Tesle, potem ko je Musk privolil v posel. "Vrednost Muskovega deleža pri Tesli se je od novembra zmanjšala za več kot 100 milijard dolarjev. Zato želi Musk oditi," je zapisano. Dodali so, da namesto, da bi Musk prevzel nastale stroške, kot zahteva sporazum o združitvi, te želi sedaj prenesti na delničarje Twitterja. Že poleti je Musk izjavil, da pomanjkanje informacij o nepreverjenih računih predstavlja "pomemben škodljiv dogodek." Slednji se na področju združitev in prevzemov opredeljuje kot dogodek, ki bistveno zmanjša vrednost podjetja. To je bil tudi glavni razlog, da je Musk od posla odstopil. Po njegovo tudi Twitter ni izpolnjeval svojih obveznosti, ko je odpuščal vodilne delavce. V tožbi tudi obtožbe nekdanje vodje varnosti pri Twitterju Sodnik je nedavno Muskovemu taboru tudi dovolil, da se v tožbo vključi tudi obtožbe nekdanjega vodje varnosti pri Twitterju Peitera Zatka. Ta je namreč opozoril, da je podjetje zavajalo tako uporabnike kot regulatorje v ZDA. Omrežje naj bi se, kot je prepričan, soočalo s številnimi resnimi vrzelmi pri zagotavljanju varnosti. Po besedah nekdanjega šefa za varnost pri Twitterju je podjetje tudi podcenjevalo število lažnih in neželenih računov na platformi. PREBERI ŠE Žvižgač: Twitter je tako ranljiv, da ogroža celo nacionalno varnost ZDA Obstaja tudi možnost, da bo moral Musk kupiti podjetje, ki ga sedaj ne želi prevzeti. Pogodbeno pravo namreč določa, da bo moral Musk dokazati, da je Twitter pogodbo kršil, kar pa bo težka naloga, saj sta omenjeni stranki že sklenil pravno zavezujočo pogodbo. Twitter po pravni poti zahteva, da Musk izvede prevzem, in sicer po dogovorjeni ceni 54,20 dolarja (53,97 evra) za delnico Twitterja, trenutna cena delnice pa je 42,25 dolarja.