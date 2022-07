Uber v središču škandala zaradi izigravanja zakonodaje

Britanski Guardian razkriva 124 tisoč tajnih dokumentov in korespondenc, ki ameriški Uber postavljajo v središče novega škandala. Uber naj bi izigraval predpise, na nedovoljene načine lobiral pri vladah, v zakulisju pa celo neposredno dvoril vplivnim politikom. Med drugim tudi nekdanji nizozemski evrokomisarki Neli Krus in tedanjemu francoskemu ministru Emanuelu Macronu . Ta naj bi z nekaterimi spornimi potezami Uberju pomagal utrditi položaj na francoskem trgu.

Slovenska leva in desna politika si je v zadnjih letih v državo želela pripeljati Uber. Tudi s spremembo zakonodaje, a za to, zagotavlja nekdanji infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ni zaslužen niti Andrijanič niti kdo drug od predstavnikov ameriškega podjetja. Mi smo pripravljali zakonodajo popolnoma sami, drži. Marka Borisa Andrijaniča jaz poznam še iz študentskih časov, sva v bistvu že od takrat sopotnika. Bil je zaposlen na Uberju, drži. Ampak niso vplivali na našo zakonodajo, sicer ne bi bila tako regulirana."

"Lahko rečem, da so tudi mene ta razkritja šokirala, večina teh dokumentov se nanaša na Uberjeve začetke, ko me še ni bilo zraven. Tak način dela mi je absolutno tuj, " je ob tem dejal Mark Boris Andrijanič, nekdanji predstavnik podjetja Uber in nekdanji minister za digitalizacijo.

Prav zakonske omejitve, zahteve naj bi kljub novi zakonodaji, ki tovrstnim aplikacijam sicer omogoča vstop na Slovenski trg, ohladile interes Uberja. S podjetjem se je v Združenih državah pred leti pogovarjal tudi Cerarjev minister Koprivnikar, a konkretnega dogovora, zagotavlja, ni bilo.

"Predvsem zaradi tega, ker Uber ni izpolnil zahtev, ki jih v naši zakonodaji prevozniki morajo izpolniti, da ne bi predstavljal nelojalne konkurence," doda Boris Koprivnikar, nekdanji minister za javno upravo.

Nespodobnih ponudb ni bilo. Sogovorniki, ki so nam v San Franciscu predstavili platformo, so bili korektni, še dodaja. "Nad poslovnimi praksami Uberja sicer nisem prav grozno navdušen, vendar moram priznati, da so vsi naši pogovori, ki smo jih takrat imeli - ti so potekali bolj o tehničnem sodelovanju - bili korektni, brez vsakršnih morda pritiskov, namigovanj ali kaj podobnega," še pravi Koprivnikar.

Tako imenovani zakon proti škodljivim ukrepom prejšnje oblasti, ki ga je pripravil inštitut 8. marec, bi lahko sicer kaj kmalu ponovno zaprl vrata tovrstnim aplikacijam. Vrtovec temu oporeka: "Jaz temu nasprotujem zaradi tega, ker se vračamo korake nazaj, v nasprotju z digitalizacijo."

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer pa je jasen: "Sklical sem strokovno delovno skupino na to temo, da se poinformiramo, v kakšnih okoliščinah je prejšnje vodstvo zagovarjalo to rešitev."

Poslanci bodo o predlogu zakona, ki med drugim ukinja pravno podlago za vstop podjetja Uber, prvič razpravljali že jutri na odboru za notranje zadeve.