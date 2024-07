'Ubijal je babice, ki so nemočne ležale v postelji'

Medtem ko šestkratnega morilca iz Daruvarja danes čaka zaslišanje in premestitev v bjelovarski pripor, malo slavonsko mestece ostaja v popolnem šoku. Svojci pospravljajo stvari ubitih oskrbovank in negovalca Damirja. Ta bi moral biti v ponedeljek sicer prost, vendar je zamenjal sodelavko, ki je odšla na morje. Domačini pa medtem razglabljajo o motivu, ki bi lahko pripeljal do okrutnega dejanja. Za zdaj je videti, da so bili sprožilec visoki stroški oskrbe v domu upokojencev, kjer je bila storilčeva mati, ki je prav tako na seznamu žrtev.

Krvavi strelski pohod, na katerega se je včeraj dopoldne odpravil 51-letni Daruvarčan, je vzel šest življen. Upokojeni vojaški policist in odlikovani veteran domovinske vojne, je vzel pištolo in odštel v dom upokojencev, kjer je zadnjih deset let živela njegova mati. Začel je streljati vse povprek in za seboj pustil dolg črn seznam.

"Odpravil se je naravnost po hodniku in streljal iz colta. Imel je osem metkov, vse jih je izstrelil v tiste, ki so se znašli pred njim. Tri oskrbovanke je ubil na licu mesta, ena je pozneje umrla v bolnišnici v Virovitci. Zet direktorice doma in medicinska sestra sta se najprej skrila pod posteljo, ko sta začela bežati skozi okno, pa je zadel še njega. Kri je bila na stropu, stenah, pravi pokol, strašno," je eden izmed šokiranih meščanov opisal za lokalni mojportal.hr.

Krut zločin je pretresel majhno skupnost. FOTO: Bobo Pixell icon-expand

Zamenjal sodelavko, ki je odšla na morje Sedem ranjenih so prepeljali v bližnje bolnišnice, kjer je ena torej umrla, ostalih šest pa je zunaj življenjske nevarnosti. Preostalih 13 oskrbovank manjšega zasebnega doma so prepeljali v mestni veterenski center, so nepoškodovane, vendar v stanju popolnega šoka.

Preiskovalci na terenu. FOTO: Bobo Pixell icon-expand

Zaradi šoka ne govori niti direktorica doma, ki jo je metek oplazil, njen zet je v stabilnem stanju, enako kuharica, ki je bila prav tako ustreljena. Umrl pa je negovalec Damir, ki bi moral biti na dan streljanja sicer prost, vendar je zamenjal sodelavko, ki je odšla na morje. Mamina pokojnina ni zadostovala za stroške oskrbe v domu 51-letnega storilca, ki je bil leta 2016 na lastno željo častno odpuščen z dolžnosti in upokojen, danes čaka zaslišanje, po katerem ga bodo premestili v pripor v Bjelovaru. Policija glede motiva za kruto dejanje še vedno molči, so pa zato bolj zgovorni domačini.

Poslopje doma upokojencev, kjer se je zgodila tragedija. FOTO: Bobo Pixell icon-expand

Omenjeni medij piše, da je bil sprožilec najverjetneje denar. Kot so uspeli izvedeti, naj bi ga direktorica doma te dni poklicala, da bi ga spomnila, da še vedno ni poravnan račun za materino oskrbo, ki bi ga moral plačati že na začetku meseca. Njegova mama je morala v dom pred desetimi leti, ko je utrpela težko možgansko kap. Danas.hr ob tem piše, da naj bi se govorilo, da je svoje imetje prepisala lastnikom doma, saj ni imela dovolj denarja za oskrbo. Sicer je dobivala pokojnino, vendar ta ni zadostovala za stroške v domu, zato je moral del svoje 780-evrske pokojnine v ta namen prispevati še njen sin. Težave z alkoholom "To mu nikakor ni bilo pogodu, saj je verjetno že vse zapravil za pijačo. Vsak dan je sedel pred to trgovino v Donjem Daruvarju in pil," so v bli v pogovoru z lokalnimi novinarji ogorčeni domačini, ki pravijo, da so vsi vedeli, da ima doma pištolo, vendar nihče ni ukrepal. Spomnili so tudi na pretep pred mesecem dni, ko je storilec svojega znanca udarjal s steklenico po glavi in ga spravil v bolnišnico s težjimi poškodbami.

Domačini še vedno ne morejo doumeti razsežnosti tragedije. FOTO: Bobo Pixell icon-expand