Ubil hčerkico in jo vrgel v kanal: 'Mama je sedela pred stavbo in kričala'

"Prizor je bil grozen, šestkrat sem bruhal med ogledom kraja. Tragedija je velika," je za srbske medije povedal sosed moškega, ki je umoril dveletno hčerko, nato pa sodil še sebi. Sosed je tudi policist, zato je bil prisoten pri ogledu.

Tudi danes, dan po grozljivem umoru, so sosedje še vedno v popolnem šoku. Sosed policist je sicer dejal, da soseda ni prav dobro poznal, da pa mu ne bi pripisal česa takšnega. "Deloval je kot dober, celo fenomenalen človek, univerzitetno izobražen, nikoli ni kazal znakov, da bi to storil. Nekaj časa je živel tukaj, vendar se mi zdi, da je bil precej pri očetu," je povedal za Blic.

Domnevno je moril, ker naj mu nekdanja žena ne bi pustila videti otroka. Pred umorom naj bi jo celo poklical in ji povedal, kaj bo storil. "Mati deklice je sedela na stopnicah pred stavbo in kričala "hočem videti svojega otroka". To je tragedija brez primere," so povedali sosedje.

Po neuradnih informacijah, ki so zakrožile v srbskih medijih, ga je nekdanja žena obtožila nasilja v družini in zaradi tega zahtevala ločitev. Prav tako ni želela, da bi videl otroka, toda kljub tem očitkom je center za socialno delo stike dovolil, vse skupaj pa se je končalo tragično.