Ubil je tri sošolce, ranil jih je še pet. Po 25 letih prosi za pogojni izpust

Michael Carneal trenutno preživlja doživljenjsko zaporno kazen. Leta 1997 je na svoji srednji šoli v Kentuckyju streljal na molitveno skupino in ubil tri sošolce, ranil pa še pet drugih. Po tem, ko je Carneal priznal krivdo, so mu dodelili dosmrtno zaporno kazen z možnostjo pogojne izpustitve po 25 letih, poroča ABC News.

39-letni zapornik zdaj po 24 letih in devetih mesecih v zaporu prosi za pogojno izpustitev. Dva člana komisije za izpustitev sta že zaslišala Carneala in nekaj dodatnih prič, vendar nista bila zedinjena o tem, ali bosta njegovi prošnji za pogojni izpust ugodila ali ne. Oba naj bi bila skeptična tudi glede tega, če je zapornik dobro razmislil o svojih načrtih za uspešno ponovno vključitev v družbo.

Na torkovem zaslišanju, ki je potekalo prek platforme Zoom, se je zapornik opravičil za svoja dejanja in dejal, da je od svojega prihoda v zapor dobil več diagnoz zaradi duševnih motenj. Zaradi zdravljenja le-teh Carneal hodi tudi na terapije in jemlje zdravila. Ravno prisluhi naj bi Corneala pred skoraj 25 leti spodbujali k strelskemu pohodu. Zapornik je priznal, da glasove še vedno sliši, a meni, da jih ima pod nadzorom.

"Počutim se grozno, da sem kogar koli poškodoval, pa če so bili to moji prijatelji ali ne," je povedal na zaslišanju pred komisijo. Dodal je še, da se do neke mere počuti odgovornega tudi za kasnejše šolske strelske pohode v ZDA. Izpostavil je tragedijo na srednji šoli Columbine leta 1999, v katerem je strelec ubil 12 dijakov in učitelja. Po tem incidentu naj bi Carneal imel samomorilne misli in je bil zaradi tega tudi hospitaliziran.