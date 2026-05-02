Tujina

Ubil ženo, ugrabil petletno deklico in pobegnil

Sarajevo, 02. 05. 2026 08.45 pred dvema minutama 1 min branja 0

M.P.
Sarajevska policija

Iz Sarajeva poročajo o novem primeru femicida. Po poročanju bosanskih medijev je grozljivega dejanja osumljen 49-letni moški, ki naj bi 1. maja v sarajevski soseski Dobrinja s strelnim orožjem ubil ženo, nato pa s kraja zločina pobegnil z njuno petletno hčerko.

Sarajevski policisti so bili v petek obveščeni o uporabi strelnega orožja v soseski Dobrinja. Po poročanju Radia Sarajevo so oblasti sporočile, da so zvečer aretirali 49-letnega moškega, ki je osumljen umora.

V stanovanju naj bi namreč ustrelil svojo nekdanjo ženo, 41-letno novinarko, ter po storitvi kaznivega dejanja s seboj odpeljal njuno petletno hčer. Ob izsleditvi osumljenca je policija našla tudi deklico, ki ni bila poškodovana. Zanjo trenutno skrbijo strokovni delavci.

Po pisanju medijev sta bila domnevni storilec in žrtev v postopku ločitve.

Preberi še Ko je ob besedah 'Ko bi me vsaj udaril, da bi imela kaj pokazati' žal prepozno

Preiskava kraja zločina še poteka, sarajevske oblasti pa so sporočile, da med storitvijo kaznivega dejanja ni bila poškodovana nobena druga oseba.

femicid umor bih policija

Trump kongresu: Sovražnosti z Iranom ustavljene, a zakona ne rabim upoštevati

24ur.com Dva umora v Zagrebu: ustrelil ženo, nato spil strup in umrl
24ur.com Nov primer femicida v BiH: s strelnim orožjem ubil ženo
24ur.com Bosno in Hercegovino pretresa še en umor ženske
24ur.com Je v Medžimurju moril sin iz prvega zakona? Ubita mama, oče se bori za življenje
24ur.com Tragedija na Hrvaškem: moški umoril ženo, mamo štirih otrok
24ur.com Morilčev oče: Zagotovo ga ne bom pokopal, naj ga njegovi kriminalni prijatelji
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
zadovoljna
Portal
Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
vizita
Portal
Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Kašelj, ki traja več kot en teden: kdaj je lahko opozorilni znak
Kašelj, ki traja več kot en teden: kdaj je lahko opozorilni znak
cekin
Portal
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
S Prijatelji še vedno služi milijone
S Prijatelji še vedno služi milijone
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
moskisvet
Portal
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
dominvrt
Portal
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
okusno
Portal
Vse v eni posodi: kosilo iz pečice v manj kot eni uri
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
voyo
Portal
Naključni morilec
Sovjetske kavbojke
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
