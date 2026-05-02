Ubil ženo, ugrabil petletno deklico in pobegnil

Sarajevski policisti so bili v petek obveščeni o uporabi strelnega orožja v soseski Dobrinja. Po poročanju Radia Sarajevo so oblasti sporočile, da so zvečer aretirali 49-letnega moškega, ki je osumljen umora.

V stanovanju naj bi namreč ustrelil svojo nekdanjo ženo, 41-letno novinarko, ter po storitvi kaznivega dejanja s seboj odpeljal njuno petletno hčer. Ob izsleditvi osumljenca je policija našla tudi deklico, ki ni bila poškodovana. Zanjo trenutno skrbijo strokovni delavci.

Po pisanju medijev sta bila domnevni storilec in žrtev v postopku ločitve.