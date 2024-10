Ubil žensko, nato pa se za več ur zabarikadiral v vinsko klet

Po krvavem napadu, ki se je zgodil v petek zvečer, ko je moški ubil 65-letnico, so močno oborožene avstrijske policijske enote zaprle okrožje Gösting. Na kraju so številne policijske enote, vključno s specialno enoto Cobra, poročajo avstrijski mediji.

Tako so danes med policijsko akcijo evakuirali okoli deset hiš. Nekateri objekti v okolici kraja zločina so namreč povezani s kletmi. Osumljenec pa je bil prav v enem od kletnih rovov. Gre za zapleten sistem kleti in rovov, od katerih nekateri segajo v srednji vek, poročajo avstrijski mediji. Zato so policisti na pomoč poklicali celo zgodovinarje.

Policisti so večkrat poskusili prijeti osumljenca. Ta je aktiviral eksplozivno napravo in hudo ranil enega policista. Očividci so povedali, da je bilo slišati detonacije in streljanje. Kot poroča KronenZeitung, je pri tem napadalec umrl.