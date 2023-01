Ubila dvojnico, da bi uprizorila svojo smrt

Z dolgimi črnimi ravnimi lasmi, podobnimi obraznimi potezami in makeupom sta bili ženski videti "presenetljivo podobno", zato so nemški mediji primer poimenovali z besedami "umor dvojnice". Bavarska policija je Sharaban K. 19. avgusta 2022 pridržala skupaj s 23-letnikom iz Kosova.

V nemškem Ingolstadstu so avgusta lani v parkiranem vozilu odkrili truplo ženske. Najprej so jo identificirali kot Sharaban K. , 23-letno kozmetičarko z iraškimi koreninami iz Münchna. Truplo so identificirali člani njene družine, a preiskave so pokazale, da identiteta žrtve ni prava. Sčasoma so truplo identificirali kot Khadidjo O. Bila je alžirska lepotna blogerka iz okolice, ki je bila prav tako stara 23 let.

"Preiskave so nas pripeljale do domneve, da se je obtožena želela zaradi družinskega spora skriti in je zato uprizorila lastno smrt," je v ponedeljek zjutraj povedala Veronika Grieser iz državnega tožilstva v Ingolstadtu. Policija pravi, da je Sharaban K., ki je delovala na spletnih straneh družbenih medijev pod številnimi vzdevki, v tednu pred umorom stopila v stik z več ženskami, ki so ji bile podobne. "Z različnimi obljubami je poskušala doseči sestanke, kar je bilo sprva neuspešno," je pojasnila. Toda Khadidja O je privolila v srečanje, ker jo je pritegnila kozmetika, ki ji jo je ponudila obtožena.

Z avtomobilom naj bi jo tako na dan umora Sharaban K in prijatelj odpeljala iz stanovanja. Pod pretvezo naj bi se ustavili v gozdu, Alžirka je stopila iz vozila, osumljena pa naj bi jo zabodla do smrti. "Morilsko orožje ni bilo najdeno, a dokazov je ogromno," je za tabloid Bild povedal tiskovni predstavnik policije Andreas Aichele. Tožilci menijo, da je par žrtev potem dvignil na zadnji sedež avtomobila in se odpeljal v Ingolstadt ter parkiral avto v mirnem stanovanjskem območju ob bregu Donave, kjer so ga našli starši osumljene.