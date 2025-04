Ubila hčer, ker je zavrnila dogovorjeno poroko. Starša do smrti v zapor

Prizivno sodišče v Bologni je v petek sporočilo, da je bila 18-letnica umorjena, ubila pa jo je njena družina, poroča The Independent . Predhodno je namreč zavrnila dogovorjeno poroko, zaradi česar je več družinskih članov, med drugim tudi njena lastna starša, izvedlo t. i. umor iz časti.

Truplo Saman Abbas so leta 2022, 18 mesecev po njenem "izginotju", našli v zapuščeni kmečki hiši na severu Italije. Kot trdijo italijanski tožilci, je bilo dekle umorjeno 1. maja 2021, le nekaj dni za tem pa so njeni starši iz Milana odleteli v Pakistan.

Sodišče je zdaj njenega očeta Shabbirja Abbasa in mamo Nazio Shaheen obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. Dosmrtna ječa je ob tem doletela tudi njena dva bratranca, ki ju je sicer nižje sodišče prvotno oprostilo. Njen stric Danish Hasnain pa je bil obsojen na 22 let zapora.

Po mnenju italijanskih preiskovalcev je ta poljub razjezil njene starše, ki so želeli, da se poroči z bratrancem iz Pakistana. Saman Abbas naj bi svojemu fantu povedala, da se, ker se ne želi poročiti z izbranim moškim, boji za svoje življenje. 18-letnico so nazadnje videli živo 30. aprila 2021.

Sojenje se je začelo februarja 2023, vsi obtoženi pa so krivdo zanikali. Primer v pokrajini Reggio Emilia v severni Italiji je postal najodmevnejši med kazenskimi preiskavami na severu Italije v zadnjih letih, ki so preiskovale smrt ali slabo ravnanje s priseljenkami ali dekleti, ki so se uprle dogovorjeni poroki.