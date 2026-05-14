Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ubila moža, nato izdala otroško knjigo o žalovanju, zdaj do smrti v ječo

Park City, 14. 05. 2026 15.23 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
Ne.M.
Sojenje Kouri Richins

Mati iz Utaha je po moževi sumljivi smrti izdala otroško knjigo o žalovanju, s katero je želela pomagati svojim trem sinovom pri soočanju z izgubo očeta. V nenavadnem preobratu se je izkazalo, da je moža zastrupila sama. Sodnik je zdaj odločil, da bo zaradi umora prestajala dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta.

Kouri Richins je bila marca obsojena umora, ker je leta 2022 v koktajl svojega moža Erica Richinsa na njunem domu blizu Park Cityja primešala petkratni smrtonosni odmerek fentanila. Porota jo je spoznala za krivo tudi štirih drugih kaznivih dejanj, vključno z zavarovalniško goljufijo, ponarejanjem in poskusom umora, ker je že nekaj tednov prej, na valentinovo, poskušala zastrupiti moža s sendvičem, ki je bil prav tako prepojen s fentanilom.

Spomnimo, približno eno leto po moževi smrti je Richinsova izdala otroško knjigo, da bi pomagala svojim trem sinovom pri soočanju z žalostjo zaradi izgube očeta. Nekaj tednov po nastopu v lokalni televizijski oddaji za promocijo svoje knjige so jo aretirali in obtožili umora moža. Na marčevskem sojenju so tožilci trdili, da je Kouri Richins moža umorila, da bi se finančno okoristila in ker je bila v zakonu nesrečna. Porota je videla na ducate sporočil med Richinsovo in njenim takratnim ljubimcem, ki so jasno nakazovala na ljubezensko naklonjenost.

Preberi še Mama, ki je po smrti moža izdala knjigo o žalovanju, kriva njegovega umora

Vztraja, da je sodba 'popolna laž'

Sodnik Richard Mrazik je ob izreku dosmrtne kazni na dan, ko bi njen mož dopolnil 44 let, izjavil, da je Richinsova "preprosto preveč nevarna, da bi bila kdaj na prostosti". Njeni odvetniki so dejali, da se bodo na obsodbo in kazen pritožili. Richinsova pa je vztrajala pri svoji nedolžnosti in zatrdila, da je bila sodba "popolna laž", poroča AP News.

Richinsova je stala za govorniškim odrom in sinova, ki ju sicer ni bilo na sodišču, prosila, naj ne obupajo nad njo. Spodbujala ju je, naj bosta vedno "kot vajin oče".

Sinovi se je bojijo

Socialni delavci so prebrali pisma sinov, ki so povedali, da bi se počutili ogroženo, če bi mater izpustili iz zapora. Trdili so tudi, da jim je grozila, da bo pokončala njihove hišne ljubljenčke in jim kazala posnetke sestradanih otrok iz vojnih območij, ki niso želeli jesti premalo kuhane hrane.

"Za to, da si mi vzela očeta, nisi imela nobenega razloga razen pohlepa in mar ti je bilo samo zase in za tvoje neumne fante," je materi očital srednji sin, danes star 11 let. Povedal je še, da je moral "biti starš" mlajšemu bratu, ker mati ni skrbela zanju. Spravila ga je v paranojo, je dodal, ko je sedel na očetovi strani postelje, ona pa mu je govorila, da bi lahko tudi on umrl.

Najstarejši sin, danes star 13 let, je dejal, da je imel občutek, da mora skrbeti za svoje sorojence, in da ga je mati pogosto zaklepala v sobo, medtem ko je pila alkohol.

Richinsova pa je po prebranih izjavah sinov na sodišču dejala: "Vedno sem dajala in bom dajala prednost vaši varnosti."

umor otroška knjiga mati sinovi mož dosmrtni zapor

Politična kriza na Otoku: odstopil minister za zdravje

Po incidentu z ukrajinskimi droni odstopila latvijska premierka

24ur.com Po moževi smrti izdala knjigo o žalovanju, zdaj je obtožena njegovega umora
24ur.com Arklinič se umora matere štirih otrok ne spominja
24ur.com Ubila posiljevalca, zdaj mora njegovi družini plačati 150 tisočakov
24ur.com Pred sodiščem 20-letnik, ki je spal ob truplu ubite partnerke
24ur.com 'Branila sem sebe in svoja otroka'
24ur.com Priznala umor matere štirih otrok
24ur.com Prvič izrečena dosmrtna kazen v Sloveniji: 'Tožilstvu je uspelo'
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zurc
14. 05. 2026 18.01
ljubimec bo verjetno umrl naravne smrti,razen če ne najde podobne črne vdove
Odgovori
0 0
peglezn
14. 05. 2026 17.44
ta ženska ima težavo z dojemanjem realnosti in sprejemanjem odgovornosti, mal na naše levičarje spominja.
Odgovori
-1
3 4
kameni
14. 05. 2026 18.04
sds fenica,ki gleda samo sebe
Odgovori
0 0
NeXadileC
14. 05. 2026 17.36
Sinovom se ne pomaga s izdajo knjige...
Odgovori
+2
3 1
Lolekman9875
14. 05. 2026 17.30
Definicija karme 😂
Odgovori
+3
4 1
14. 05. 2026 17.30
keri biznis model, kaj si nor!
Odgovori
+3
3 0
vrzwta1
14. 05. 2026 17.26
otroci iz vojnih območij niso želeli jesti premalo kuhane hrane?
Odgovori
-1
0 1
gongash
14. 05. 2026 17.22
Definicija psihota
Odgovori
+8
8 0
presnet
14. 05. 2026 17.08
upam, da bodo otroci odrasli v normalnem okolju
Odgovori
+7
7 0
TheJuniKorn
14. 05. 2026 17.02
Nismo ljudje normalni....
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Spoznajte japonsko gobo dolgoživosti, ki že tisočletja varuje zdravje modrecev
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
cekin
Portal
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
moskisvet
Portal
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Je Macron dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Je Macron dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Otroška igra
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713