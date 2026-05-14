Ubila moža, nato izdala otroško knjigo o žalovanju, zdaj do smrti v ječo

Kouri Richins je bila marca obsojena umora, ker je leta 2022 v koktajl svojega moža Erica Richinsa na njunem domu blizu Park Cityja primešala petkratni smrtonosni odmerek fentanila. Porota jo je spoznala za krivo tudi štirih drugih kaznivih dejanj, vključno z zavarovalniško goljufijo, ponarejanjem in poskusom umora, ker je že nekaj tednov prej, na valentinovo, poskušala zastrupiti moža s sendvičem, ki je bil prav tako prepojen s fentanilom. Spomnimo, približno eno leto po moževi smrti je Richinsova izdala otroško knjigo, da bi pomagala svojim trem sinovom pri soočanju z žalostjo zaradi izgube očeta. Nekaj tednov po nastopu v lokalni televizijski oddaji za promocijo svoje knjige so jo aretirali in obtožili umora moža. Na marčevskem sojenju so tožilci trdili, da je Kouri Richins moža umorila, da bi se finančno okoristila in ker je bila v zakonu nesrečna. Porota je videla na ducate sporočil med Richinsovo in njenim takratnim ljubimcem, ki so jasno nakazovala na ljubezensko naklonjenost.

Vztraja, da je sodba 'popolna laž'

Sodnik Richard Mrazik je ob izreku dosmrtne kazni na dan, ko bi njen mož dopolnil 44 let, izjavil, da je Richinsova "preprosto preveč nevarna, da bi bila kdaj na prostosti". Njeni odvetniki so dejali, da se bodo na obsodbo in kazen pritožili. Richinsova pa je vztrajala pri svoji nedolžnosti in zatrdila, da je bila sodba "popolna laž", poroča AP News. Richinsova je stala za govorniškim odrom in sinova, ki ju sicer ni bilo na sodišču, prosila, naj ne obupajo nad njo. Spodbujala ju je, naj bosta vedno "kot vajin oče".

Sinovi se je bojijo