Ubila posiljevalca, zdaj mora njegovi družini plačati 150 tisočakov

V ameriški zvezni državi Iowa se je končalo sojenje 17-letni najstnici, ki je junija 2015 do smrti zabodla svojega posiljevalca. Obsodili so jo na pet let strogo nadzorovane pogojne kazni, družini umrlega pa mora plačati tudi 150 tisoč dolarjev (150 tisoč evrov) odškodnine.

Dekle so sprva obtožili celo naklepnega umora, a so obtožnico pozneje spremenili. Priznala je namerno poškodbo in nenameren uboj, za oboje je predvidena kazen do deset let zapora. Če bo prekršila pogojno kazen, jo sodnik še vedno lahko pošlje za 20 let za zapahe. "Naslednjih pet let tvojega življenja bo polno pravil, s katerimi se ne strinjaš. Prepričan sem v to," je ob izreku sodbe dejal sodnik David M. Porter. "To je tvoja druga priložnost, tretje ne boš dobila," je dodal. Pojasnil je tudi visoko odškodnino. Kot je dejal, mu drugega ni preostalo, saj jo zahteva iowski zakon, ki ga je potrdilo tudi vrhovno sodišče.

Mladenka je bila stara komaj 15 let, ko je v stanovanju v Des Moinesu kar 30-krat zabodla svojega napadalca. Že takrat je imela za seboj težko zgodbo. Zelo mlada je pobegnila od doma in živela na ulici, potem pa je spoznala 28-letnika, ki ji je ponudil pomoč. A se je izkazalo, da gre za zvodnika, ki jo je nato silil v spolne odnose z različnimi moškimi.

Med njimi je bil takrat 37-letni Zachary Brooks. Policiji je povedala, da jo je v tednih pred ubojem večkrat posilil, a se je morala kljub temu vračati k njemu. Ko se je spet spravil nanjo, pa je pograbila nož ob postelji in ga začela zabadati. Čeprav je tožilstvo večini njene zgodbe verjelo, je trdilo, da je moškega ubila v spanju, ko ji ni predstavljal nevarnosti.

Prav tako so ji očitali, da sebe imenuje za žrtev in ne prevzema odgovornosti za dejanje, s katerim je, kot je bilo slišati na sojenju, otroke oropala očeta.