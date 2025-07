Ubili 12 zdravih pavijanov, živalski vrt: Imeli smo premalo prostora

Načrti so bili deležni kritik skupin za zaščito živali in protestov v živalskem vrtu. Policija je včeraj popoldne sporočila, da je sedem aktivistov splezalo čez zid v živalski vrt, ena ženska pa si je prilepila roke na tla. Skupino so pridržali nekaj metrov znotraj vhoda.

Živalski vrt v nemškem mestu Nürnberg je sporočil, da je v torek kljub protestom ubil 12 pavijanov, ker je imel premalo prostora za namestitev naraščajoče skupine živali. Kot so dejali, so preučili več ponudb za sprejem nekaterih živali, vendar nobene od njih niso mogli uresničiti.

Namestnik direktorja živalskega vrta Jörg Beckmann je povedal, da je živalski vrt izbral živali, ki niso bile breje samice ali del študij, in da so bile ustreljene. Vzorce so odvzeli za raziskovalne namene, trupla pa naj bi nato dali na hranjenje plenilcem v živalskem vrtu.

Direktor živalskega vrta Dag Encke je na novinarski konferenci povedal, da so se za uboje odločili po dolgoletnem premisleku.

Dodal je, da so bili nujni za ohranjanje zdrave populacije, saj je skupina, ki je prerasla svoje možnosti za nastanitev in je ni mogoče zmanjšati z drugimi sredstvi, živalski vrt potisnila v konflikt z zakoni o zaščiti živali, poroča Euronews.

Skupine za pravice živali so sporočile, da so vložile kazensko ovadbo proti vodstvu živalskega vrta, češ da so uboji kršili zakone o zaščiti živali in da je živalski vrt zatajil pri upravljanju.