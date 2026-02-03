Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ubit sin Gadafija

Tripoli, 03. 02. 2026 21.30 pred 54 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA
Sejf al Islam Gadafi

Sejf al Islam Gadafi, sin strmoglavljenega in ubitega libijskega voditelja Moamerja Gadafija, je umrl, so poročali libijski mediji, vendar pa razloga za smrt niso navedli. Njegov svetovalec je kasneje pojasnil, da je Sejfa ubila skupina štirih oboroženih moških v njegovem domu.

Televizijski kanal al Ahrar je poročal, da so smrt Sejfa al Islam Gadafija potrdili njegovi bližnji, "ne da bi razkrili okoliščine", medtem ko je državna tiskovna agencija LANA citirala njegovega svetovalca Abdalaha Otmana, ki je prav tako potrdil smrt. Svetovalec je pozneje pojasnil, da je Sejfa ubila skupina štirih oboroženih moških.

Sejf al Islam je dolgo časa veljal za naslednika svojega očeta. Čeprav pod očetovo vladavino ni imel nobene uradne funkcije, so ga pogosto opisovali kot dejanskega libijskega premierja.

Sejf je bil novembra 2011 v južni Libiji aretiran na podlagi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Leta 2015 je bil po hitrem sojenju na libijskem sodišču obsojen na smrt, vendar mu je bila podeljena amnestija.

Leta 2021 pa je celo napovedal, da bo kandidiral za predsednika, vendar so bile volitve za nedoločen čas preložene.

Libija je od strmoglavljenja nekdanjega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 v primežu nasilja. V zadnjih letih je država razdeljena med mednarodno priznano vlado pod vodstvom Abdula Hamida Dbeibe in rivalske oblasti na vzhodu, ki jih podpira uporniški general Kalifa Haftar.

Sejf al Islam Gadafi libija smrt

WHO: Štiri od desetih primerov raka je mogoče preprečiti

Evropska komisija bo regulirala kratkoročno oddajanje stanovanj

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
03. 02. 2026 21.57
Sejf počivaj. Amen
Odgovori
0 0
proofreader
03. 02. 2026 21.46
Tudi tistega, ki je ubil Gadafija, so čez nekaj dni usmrtili.
Odgovori
+4
4 0
Darko32
03. 02. 2026 21.56
Sedsaj kjer se uvozi demokracija je kažin.
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
03. 02. 2026 21.45
In? a uživajo v demokraciji alla zDA? se vidi, da ful... razdeljena država, cenejša nafta anede? Kje so kaki dokumentarci o Libiji? Prej ena najbolj varnih držav kot Jugoslavija, sedaj nevarna zaardi izvoza naše demokracije.... Sej ne morš verjet res !
Odgovori
+9
10 1
biggie33
03. 02. 2026 21.44
CIA.. nekaj dni po tem, ko je javno začel spraševati kje je libijsko zlato, ki so ga ukradli 2003..
Odgovori
+9
9 0
BMReloaded
03. 02. 2026 21.42
Seveda...nekomu se necesa spet lusta...pa to
Odgovori
+7
7 0
SpamEx
03. 02. 2026 21.42
rip
Odgovori
+3
3 0
osservatore
03. 02. 2026 21.41
To je bilo samo vprašanje kdaj se bo zgodilo.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Zlato presega vsa pričakovanja
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506