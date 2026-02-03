Ubit sin Gadafija

Televizijski kanal al Ahrar je poročal, da so smrt Sejfa al Islam Gadafija potrdili njegovi bližnji, "ne da bi razkrili okoliščine", medtem ko je državna tiskovna agencija LANA citirala njegovega svetovalca Abdalaha Otmana, ki je prav tako potrdil smrt. Svetovalec je pozneje pojasnil, da je Sejfa ubila skupina štirih oboroženih moških.

Sejf al Islam je dolgo časa veljal za naslednika svojega očeta. Čeprav pod očetovo vladavino ni imel nobene uradne funkcije, so ga pogosto opisovali kot dejanskega libijskega premierja.

Sejf je bil novembra 2011 v južni Libiji aretiran na podlagi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Leta 2015 je bil po hitrem sojenju na libijskem sodišču obsojen na smrt, vendar mu je bila podeljena amnestija.

Leta 2021 pa je celo napovedal, da bo kandidiral za predsednika, vendar so bile volitve za nedoločen čas preložene.

Libija je od strmoglavljenja nekdanjega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 v primežu nasilja. V zadnjih letih je država razdeljena med mednarodno priznano vlado pod vodstvom Abdula Hamida Dbeibe in rivalske oblasti na vzhodu, ki jih podpira uporniški general Kalifa Haftar.