26-letna aktivistka na Zahodnem bregu umrla zaradi strela v glavo

Stephane Dujarric , tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN, je pozval, da se preiščejo vse okoliščine in da krivec prevzame odgovornost. K preiskavi so pozvale tudi ZDA, njihov predstavnik Sveta za nacionalno varnost Sean Savett je ob tem dodal, da so globoko vznemirjeni zaradi tragične smrti ameriške državljanke, poroča BBC.

V mestu Beita blizu Nablusa na zasedenem Zahodnem bregu se je 26-letna Aysenur Ezgi Eygi udeležila protesta proti širjenju izraelskih naselbin. Ustrelile naj bi jo izraelske sile, ki navajajo, da so streljale na nasilno osebo, ki je vanje metala kamenje in jih ogrožala. Izraelska vojska je sporočila še, da preverjajo poročila, da je bila ubita tuja državljanka.

"Nato me je nekdo poklical po imenu in mi v angleščini rekel, da jim pomagam, ker potrebujejo pomoč," stekel je proti njim in na tleh zagledal okrvavljeno žensko. "Da bi ji ustavil krvavitev, sem ji na hrbet položil roko. Pogledal sem navzgor in v direktni liniji videl vojake. Izmeril sem ji pulz, ki pa je bil že zelo šibek," je usodne trenutke opisal Savett in povedal še, da se je 26-letnica protesta prvič udeležila v sklopu ene od propalestinskih gibanj in da na mestu, kjer se je nahajala Aysenur Ezgi Eygi, nihče ni metal kamenja.

Aysenur Ezgi Eygi je kasneje umrla v bolnišnici, od koder so sporočili, je umrla zaradi strela v glavo.

Odzvala se je tudi Turčija. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je izraelsko dejanje označil za "barbarsko", njihovo zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da so Eygijevo "ubili izraelski okupacijski vojaki v mestu Nablus".

Turški mediji so sicer poročali, da je bila Ezgi Eygi rojena v Antaliji, pred kratkim pa je diplomirala na eni od univerz v ameriškem Seattlu.