Ubiti trije sinovi vodje Hamasa, izgubil tudi vnuke

Vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismail Hanija je danes za katarsko televizijo Al Jazeera povedal, da so bili v izraelskem zračnem napadu ubiti trije njegovi sinovi in najmanj trije vnuki.

Vseeno je dodal, da smrt njegovih družinskih članov ne bo spremenila stališč in zahtev Hamasa v pogajanjih o prekinitvi ognja. "Kri mojih otrok ni dragocenejša od krvi otrok palestinskega ljudstva," je dejal in poudaril, da Izrael v Gazi izvaja genocid.

Po besedah vodja Hamasa, ki živi v Katarju, so bili njegovi sinovi Hazem, Amir in Mohamad ter vnuki na obisku pri sorodnikih ob ramazanskem bajramu. Ubiti so bili v izraelskem zračnem napadu na begunsko taborišče Šati na severu Gaze.

Smrt sinov in vnukov Hanije je potrdil tudi medijski urad Hamasa. Ob tem je pojasnil, da so izraelske sile napad, v katerem so bili ubiti, izvedle z bojnimi letali.

"Odločno obsojamo nenehne izraelske napade," so sporočili z urada in dodali, da je bilo v zadnjih 24 urah v različne bolnišnice prepeljanih najmanj 125 trupel ubitih Palestincev. Odgovornost za poboje Palestincev so ob tem pripisali tudi ameriški vladi in mednarodni skupnosti.