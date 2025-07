Uboja v Zagrebu osumljena pevka punk skupine

Zagrebški kriminalisti so v prostore Medike ob spremstvu gasilcev vstopili s kleščami in reflektorji.

Policija je kraj dogodka včeraj popoldne zavarovala s trakom, prispeli so tudi gasilci. V prostore Medike so vstopili s kleščami in reflektorji. Prostor nekdanje farmatevtske tovarne Medika je bil leta eno ključnih središč neodvidne kulture, zbirališče mladih in 'zatočišče' za številne umetnike in ustvarjalce. Mestni urad za premoženjsko-pravne zadeve jih je leta 2017 pozval k izselitvi in izpraznitvi prostorov.

Potem ko je združenje vložilo peticijo za začasno ustavitev postopka, ki so jo podprli številni zagrebški umetniki, je takratni župan Milan Bandić v boju za še en mandat od odločitve odstopil.