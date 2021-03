Učenca po izgubljeni telefon z vrvjo spustil v greznico

Fundile Gade, najvišji šolski uradnik province Vzhodni rt, je novinarjem dejal, da je bil incident "velika sramota" in da bo obiskal učenčev dom in se mu osebno opravičil. Omenjenega ravnatelja iz šole Luthuthu Junior zdaj preiskuje oddelek Vzhodnega rta, ki bo določil nadaljnje sankcije.

Lokalni izobraževalni organ je za TimesLive dejal, da jih je sram, da se je to zgodilo. Stranišča na štrbunk so v Južni Afriki pogosta, lansko leto so ocenili, da jih kljub nevarnostim uporablja šestina vseh šol.

Domnevno naj bi ravnatelj tudi druge otroke spodbujal, naj pomagajo pri iskanju telefona, ki je v začetku marca padel v stranišče za zaposlene. Domnevni incident je na dan prišel, ko je lokalna nevladna organizacija, ki otroke spodbuja k obiskovanju šole, naletela na zgodbo 11-letnika.

Petros Majola iz projekta za razvoj skupnosti je objavil videoposnetek, v katerem je opisal "lov na telefon", ki naj bi trajal dobro uro. Posnetek incidenta je kmalu postal viralen, poroča BBC.

Potem ko so učenci z vedri iz greznice odstranili nekaj blata, so dečka z vrvjo spuščali, dokler ni bil "do kolen v blatu". "Z rokami je iskal telefon, umazal pa se je vse do komolcev," je pojasnil Majola. Kljub temu da deček telefona ni našel, mu je ravnatelj plačal 50 randov (malo manj kot tri evre). Dečkova babica je za lokalne medije povedala, da se je njen vnuk po dogodku počutil povsem osramočeno.

Leta 2018 se je vlada zavezala, da se bo v dveh letih znebila vseh tovrstnih stranišč v državnih šolah, potem ko se je v enem izmed njih utopil petletni učenec.