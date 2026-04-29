Tujina

Učenci preprečili nesrečo z avtobusom, potem ko je voznica omedlela

Bay St. Louis, 29. 04. 2026 11.49 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
Ne.M.
Učenci preprečili nesrečo

Medtem ko je voznica avtobusa med astmatičnim napadom omedlela in izgubila zavest, je pet pogumnih učencev iz Misisipija skupaj ustavilo avtobus, poklicalo na pomoč in voznici nudilo zdravila.

Hitro razmišljanje učencev osnovne šole v ameriški zvezni državi Misisipi je preprečilo, da bi se njihov šolski avtobus zaletel, potem ko je njihova voznica na štiripasovnici izgubila zavest, poroča AP News.

Avtobus je v sredo ravno zapustil srednjo šolo Hancock v okrožju Hancock s približno 40 otroki, ko je 46-letna Leah Taylor doživela napad astme. Segla je po zdravilih, a je omedlela, še preden jih je lahko uporabila.

Učenci preprečili trčenje avtobusa
Učenci preprečili trčenje avtobusa
FOTO: AP

Šolarji so skočili v akcijo v le nekaj sekundah. Dvanajstletni šestošolec Jackson Casnave, ki je sedel neposredno za voznico, je opazil, da avtobus začenja zanašati. Takoj je skočil k njej in drugim naročil, naj pokličejo pomoč. "Nisem imel časa, da bi razmišljal o čustvih," je dejal: "Želel sem se le prepričati, da se nihče ne poškoduje."

Drug šestošolec, dvanajstletni Darrius Clark, je zaviral in skupaj jima je uspelo avtobus premakniti na ločilni pas in ga ustaviti. Njegova 13-letna sestra Kayleigh Clark je stekla iz zadnjega dela avtobusa naprej in poklicala nujno medicinsko pomoč. Pozneje je povedala, da je komaj slišala operaterja, ker je toliko učencev kričalo. "Bila sem prestrašena, a hkrati sem morala pomagati," je povedala Kayleigh, učenka osmega razreda.

Sošolka osmega razreda, 15-letna Destiny Cornelius, je prav tako pritekla na pomoč in opazila, da voznica drži inhalator za astmo. Corneliusova ji je dajala zdravilo, medtem ko ji je McKenzy Finch, 13-letni šestošolec, držal glavo. Finch je dvignil tudi njen telefon, ki je zvonil, in prometni ekipi okrožja povedal, kaj se je zgodilo.

"Hvaležna sem svojim učencem," je dejala Taylorjeva, ki si je popolnoma opomogla: "Oni so tisti, ki so mi rešili življenje, in ostali so na avtobusu."

Učenci preprečili trčenje avtobusa
Učenci preprečili trčenje avtobusa
FOTO: AP

Učenci so bili v petek nagrajeni na spodbudnem shodu, naslednji teden pa se bodo lahko odpravili na kosilo v restavracijo po lastni izbiri. "Kar so storili, je zahtevalo pogum," je dejala ravnateljica Melissa Saucier. "Niso čakali, da bi kdo posredoval, sami so stopili naprej, in to veliko pove o njihovem značaju," je dodala.

Reševalna akcija kita grbavca: Timmy končno na poti v Severno morje

Svet bi lahko bil ob bilijon dolarjev, naftni velikani pa kujejo vrtoglave dobičke

24ur.com Voznik šolskega avtobusa padel v nezavest, za volan stopil učenec
24ur.com Dekleti sedli na napačen avtobus, 'rešili' so ju policisti
24ur.com Zagorel šolski avtobus, voznik rešil štiri otroke
24ur.com Zapeljala med protestnike, zbila študenta in ga več metrov vozila na pokrovu
24ur.com Avtobus z dijaki zapeljal s ceste, več kot 20 poškodovanih
24ur.com 'Iz avtobusa sem potegnil tri ali štiri osebe, vključno z mlajšo deklico'
24ur.com Pri Splitu trčila avtobusa, šest oseb odpeljali v bolnišnico
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kranjski domoljub
29. 04. 2026 13.41
Punce bravo fanti pa vidim so postali gensko spremenjene punce
0 0
gonisetaubi
29. 04. 2026 13.39
spet udarna novica iz zda...a kakšno na temo goloba kje je pa nič
0 0
Voly
29. 04. 2026 13.38
Tole je bilo res srhljivo, a se je srečno izteklo. Dekleta in fantje so bili pravi "carji"!
+2
2 0
Tone Anton
29. 04. 2026 13.24
Misisipi...?! Smo 1/2 pismeni?
-1
0 1
JanezNovak13
29. 04. 2026 13.36
Dunaj ali Vienna? Celovec ali Klagenfurt? Venezia ali Benetke? Villach ali Beljak? Dodajte po potrebi.
+3
3 0
Kimberley Echo
29. 04. 2026 13.44
Da včasih kaj poslovenijo se mi zdi, da je odvisno od avtorja članka. Napr. za mesto Wien vedno napišejo Dunaj, nikoli pa za Munchen Monakovo. Po drugi strani pa enako velja za Havaje ali Kalifornijo, kjer se ne napiše originalno. Ali pa za mesto Ženeva, ki mu nemško govoreči rečejo Genf. Gotovo kdo od spoštovanih komentatorjev ve zakaj je temu tako.
0 0
progresivnidaveknastanovanja
29. 04. 2026 13.14
jp, otroc so ful pojave, če niso slabo nastrojeni : )
+3
3 0
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Vrača se sanjski moški Blaž
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Trump prekršil kraljevi protokol
Trump prekršil kraljevi protokol
vizita
Portal
Medicinski sestri brez opozorila počila možganska žila
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Znanstveniki razkrivajo: To je točen čas dneva, ko hrepenenje po hrani doseže vrhunec
Znanstveniki razkrivajo: To je točen čas dneva, ko hrepenenje po hrani doseže vrhunec
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
