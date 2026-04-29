Učenci preprečili nesrečo z avtobusom, potem ko je voznica omedlela

Avtobus je v sredo ravno zapustil srednjo šolo Hancock v okrožju Hancock s približno 40 otroki, ko je 46-letna Leah Taylor doživela napad astme. Segla je po zdravilih, a je omedlela, še preden jih je lahko uporabila.

Hitro razmišljanje učencev osnovne šole v ameriški zvezni državi Misisipi je preprečilo, da bi se njihov šolski avtobus zaletel, potem ko je njihova voznica na štiripasovnici izgubila zavest, poroča AP News.

Šolarji so skočili v akcijo v le nekaj sekundah. Dvanajstletni šestošolec Jackson Casnave, ki je sedel neposredno za voznico, je opazil, da avtobus začenja zanašati. Takoj je skočil k njej in drugim naročil, naj pokličejo pomoč. "Nisem imel časa, da bi razmišljal o čustvih," je dejal: "Želel sem se le prepričati, da se nihče ne poškoduje."

Drug šestošolec, dvanajstletni Darrius Clark, je zaviral in skupaj jima je uspelo avtobus premakniti na ločilni pas in ga ustaviti. Njegova 13-letna sestra Kayleigh Clark je stekla iz zadnjega dela avtobusa naprej in poklicala nujno medicinsko pomoč. Pozneje je povedala, da je komaj slišala operaterja, ker je toliko učencev kričalo. "Bila sem prestrašena, a hkrati sem morala pomagati," je povedala Kayleigh, učenka osmega razreda.

Sošolka osmega razreda, 15-letna Destiny Cornelius, je prav tako pritekla na pomoč in opazila, da voznica drži inhalator za astmo. Corneliusova ji je dajala zdravilo, medtem ko ji je McKenzy Finch, 13-letni šestošolec, držal glavo. Finch je dvignil tudi njen telefon, ki je zvonil, in prometni ekipi okrožja povedal, kaj se je zgodilo.

"Hvaležna sem svojim učencem," je dejala Taylorjeva, ki si je popolnoma opomogla: "Oni so tisti, ki so mi rešili življenje, in ostali so na avtobusu."