Učenci v šoli plesali na pesem, ki poveličuje pokole v BiH

Videoposnetki z zaključne prireditve, ki so se najprej pojavili na družbenih omrežjih kažejo, kako otroci plešejo na verze pesmi, ki poveličujejo vojne zločine v Bosni in Hercegovini.

V pesmi zasledimo besedilo, v katerem se razpihuje sovražnost proti Bošnjakom. Verzi namreč poveličujejo vojne zločine, ki so bili storjeni nad prebivalci mesta Prijedor, spominjajo na "zmago" v uničenem naselju Kozarac, ter opevajo usodo mesta Višegrad, v katerem so Bošnjake v več primerih žive zažgali. Pesem omeni tudi ostala mesta, v katerih so bili storjeni vojni zločini v BiH in kjer je bilo skupno ubitih več deset tisoč Bošnjakov.

Srbski medij Nova.rs še poroča, da "na srečo, večina četrtošolcev ni poznala besedila pesmi, niti se ni zavedala o čem pesem govori".

Ravnateljica osnove šole Zorica Đurić je dogodek označila za nepredviden incident in dodala, da "nihče od prisotnih učiteljev še nikoli ni slišal spornih verzov, niti jih ni namerno posredoval učencem". Učenci naj bi si pesem izbrali sami.

"Otroci iz vsakega razreda so imeli pravico izbrati tri pesmi po svojem izboru. Vse ostale pesmi so bile primerne za njihovo starost. Tudi to pesem so si otroci sami izbrali, predvajana pa je bila brez privolitve učiteljev. Zaradi hrupa in gneče pa nihče od učiteljev ni slišal spornega besedila in je zato niso prekinili," je dejala ravnateljica. Dodala je še, da nihče iz šole ne podpira sovražnega govora.

Na prireditvi je sicer prisostvovalo okoli 100 otrok in štirje učitelji.