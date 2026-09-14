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Učenci z jasnim sporočilom: Iz šole se moramo vsi vrniti domov

Zagreb, 14. 09. 2026 12.15 pred 26 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Protest dijakov v Zagrebu po napadu na šoli

Po petkovem napadu na srednji šoli, v katerem sta bila huje ranjena dijak in čistilka, je v Zagrebu potekal protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, znižanje starostne meje kazenske odgovornosti ter strožje ukrepe proti nasilju.

Protest je potekal pred šolo, kjer se je zgodil napad, organiziralo pa ga je združenje Roditelji za djecu (Starši za otroke). Zbralo se je približno sto dijakov in staršev, ki so nosili transparente z napisi: "Iz šole se moramo VSI vrniti domov!", "Mama, v šoli se ne počutim varno!" in "Je za vas to otroška igra?"

Združenje je že pred protestom objavilo več zahtev. Med drugim, da bi operativni delavci v šolah dobili pooblastila za pregled učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo. Obenem pozivajo k znižanju starostne meje kazenske odgovornosti s 14 na 12 let, predlagajo tudi strožje kazni za starše otrok, ki zagrešijo nasilje.

"Sistem mora delovati bolje, da bodo imeli otroci boljšo prihodnost. Tu ni kaj veliko govoriti, treba je začeti ukrepati," je poudaril Marko Sikirica iz združenja.

Protest dijakov v Zagrebu po napadu na šoli
Protest dijakov v Zagrebu po napadu na šoli
FOTO: Net.hr

Profesor Mario Božurić, ki je ob petkovem napadu ustavil napadalca, je opozoril na sistemske pomanjkljivosti pri spremljanju vedenja učencev. Kritiziral je dejstvo, da srednje šole ob prihodu učencev iz osnovnih šol nimajo dovolj podatkov o preteklih težavah, vzgojni ukrepi pa se ob koncu šolskega leta samodejno izbrišejo, zato je pozval k spremembi pravil.

Pomočnica pri pouku Goranka Marković pa je poudarila, da v šole ne sodita ne orožje ne snemanje nasilja za družbena omrežja. "Ne smemo dovoliti, da postanemo Amerika," je opozorila in oblasti pozvala, naj prisluhnejo staršem in stroki ter zagotovijo večjo varnost učencev in zaposlenih.

Spomnimo. V petkovem napadu z ostrim predmetom na elektrotehnični šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila poškodovana dijak in 59-letna čistilka. Oba sta utrpela vbodne rane in so ju morali operirati. Stanje obeh je po navedbah zdravnikov stabilno. Poškodovani dijak je še vedno na oddelku intenzivne nege zagrebškega kliničnega centra, vendar je pri zavesti, okreva pa tudi čistilka.

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Napadalec, prav tako dijak te šole, je pod policijskim nadzorom, po navedbah policije ga preiskujejo zaradi suma poskusa umora.

Krizne ekipe so že od petka na šoli, kjer učencem in zaposlenim zagotavljajo psihološko pomoč in podporo, pouk pa danes poteka normalno.

Dogodek je znova sprožil razpravo o varnosti v hrvaških šolah, kjer so po napadu na eni od zagrebških osnovnih šol konec leta 2024, v katerem je 19-letnik z nožem ubil otroka, še tri učence in učiteljico pa ranil, že uvedli strožje varnostne ukrepe.

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