Učenci z jasnim sporočilom: Iz šole se moramo vsi vrniti domov

Protest je potekal pred šolo, kjer se je zgodil napad, organiziralo pa ga je združenje Roditelji za djecu (Starši za otroke). Zbralo se je približno sto dijakov in staršev, ki so nosili transparente z napisi: "Iz šole se moramo VSI vrniti domov!", "Mama, v šoli se ne počutim varno!" in "Je za vas to otroška igra?"

Združenje je že pred protestom objavilo več zahtev. Med drugim, da bi operativni delavci v šolah dobili pooblastila za pregled učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo. Obenem pozivajo k znižanju starostne meje kazenske odgovornosti s 14 na 12 let, predlagajo tudi strožje kazni za starše otrok, ki zagrešijo nasilje.

"Sistem mora delovati bolje, da bodo imeli otroci boljšo prihodnost. Tu ni kaj veliko govoriti, treba je začeti ukrepati," je poudaril Marko Sikirica iz združenja.