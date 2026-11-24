Streljanje je po poročanju srbskih medijev odjeknilo nekaj pred 8. uro zjutraj. Učenec naj bi, kot piše Nova.rs , v avlo šole prišel z malokalibrsko puško.

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja portal srbskega tednika Vreme, sta bili v streljanju ranjeni dve zaposleni na šoli. Po navedbah ministrstva je bila ena najverjetneje ranjena s strelnim orožjem, druga pa je utrpela poškodbe zaradi razbitega stekla.

Na kraj dogodka so napotili številne policiste in ekipe nujne medicinske pomoči, dostop do šole pa so zaprli.