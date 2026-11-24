Streljanje je po poročanju srbskih medijev odjeknilo nekaj pred 8. uro zjutraj. Učenec naj bi, kot piše Nova.rs, v avlo šole prišel z malokalibrsko puško.
Po neuradnih informacijah, ki jih navaja portal srbskega tednika Vreme, sta bili v streljanju ranjeni dve zaposleni na šoli. Po navedbah ministrstva je bila ena najverjetneje ranjena s strelnim orožjem, druga pa je utrpela poškodbe zaradi razbitega stekla.
Na kraj dogodka so napotili številne policiste in ekipe nujne medicinske pomoči, dostop do šole pa so zaprli.
Mladoletni napadalec, ki so ga pristojni kmalu po dogodku aretirali, je učenec šole. Policija vse okoliščine dogodka še ugotavlja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.