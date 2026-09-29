Učenec z nožem napadel sošolce in učiteljici, ena podlegla poškodbam

Kot je povedala tiskovna predstavnica Operativnega centra nujne zdravstvene službe, Petra Klimešova, so v bolnišnico v Martinu reševalci s helikopterjem prepeljali otroka v kritičnem stanju. 44-letno učiteljico, ki je imela vbodno rano v prsnem košu so prepeljali v drugo bolnišnico, druga učiteljica pa je utrpela tako močne poškodbe, da ji niso več mogli pomagati, piše slovaški tnlive.
Na kraj dogodka se odpravljajo tudi minister za notranje zadeve Matúš Šutaj Eštok, minister za izobraževanje Tomáš Drucker in minister za zdravje Kamil Šaško.