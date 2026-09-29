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Učenec z nožem napadel sošolce in učiteljici, ena podlegla poškodbam

Staškov, 29. 09. 2026 11.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Slovaška policija

Na osnovni šoli v Staškovu v okrožju Čadca na Slovaškem je učenec z nožem napadel sošolce in dve učiteljici. Ena izmed njih je umrla, druga je na zdravljenju v bolnišnici. Odpeljali so tudi eno učenko, ki je v kritičnem stanju.

Kot je povedala tiskovna predstavnica Operativnega centra nujne zdravstvene službe, Petra Klimešova, so v bolnišnico v Martinu reševalci s helikopterjem prepeljali otroka v kritičnem stanju. 44-letno učiteljico, ki je imela vbodno rano v prsnem košu so prepeljali v drugo bolnišnico, druga učiteljica pa je utrpela tako močne poškodbe, da ji niso več mogli pomagati, piše slovaški tnlive.

Slovaška policija
Slovaška policija
FOTO: Shutterstock

Na kraj dogodka se odpravljajo tudi minister za notranje zadeve Matúš Šutaj Eštok, minister za izobraževanje Tomáš Drucker in minister za zdravje Kamil Šaško.

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