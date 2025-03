Hrvaški učitelji stavkajo, po mnenju vlade stavka neutemeljena

Stavko organizirajo Preporod, Neodvisni sindikat zaposlenih v srednjih šolah in Neodvisni sindikat za znanost in visoko šolstvo, ki so vladi predstavili pet zahtev. Med njimi so desetodstotno zvišanje osnovne plače, ureditev plačnih razmerij, začasni dodatek, izključitev učiteljev iz sistema ocenjevanja, ki ga določa zakonodaja, in preložitev uvedbe modularnega pouka v strokovnih šolah za eno leto.

Hrvaški minister za znanost, izobraževanje in mlade Radovan Fuchs je davi za radio dejal, da otroci morajo v šolo. Vlada pa je v torek na dopisni seji odločila, da stavkajočim učiteljem ne bodo plačali današnjega delovnega dne. V sporočilu za javnost je tudi izpostavila velika vlaganja v izobraževanje v minulih letih in spomnila, da so se plače zaposlenih v izobraževanju od leta 2016 do danes povečale za 80 do 100 odstotkov.

Povprečna plača osnovnošolskih učiteljev je januarja po navedbah ministrstva za izobraževanje znašala 1481 evrov neto, medtem ko je bila medialna plača približno sto evrov višja. Pred petimi leti je bila povprečna plača 886 evrov in medialna 913 evrov. Srednješolski učitelji so v januarju v povprečju prejeli 1589 evrov neto, medialna plača pa je znašala 1604 evre. Pred petimi leti so v povprečju prejeli 937 evrov, medialna plača pa je znašala 934 evrov. Redni profesorji na fakultetah medtem v povprečju prejmejo med 2764 in 3178 evri neto, pred petimi leti pa so dobili približno tisoč evrov manj.

Medialna plača sicer predstavlja znesek, pri katerem je natanko polovica zaposlenih prejela nižjo plačo, polovica pa višjo. Povprečna plača predstavlja skupno povprečje vseh plač.