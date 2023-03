Učitelj dijaku odvzel mobilni telefon, sledil ravs pred tablo

Incident se je zgodil v tehniško-tehnološki in kmetijski šoli "Despot Đurad" v srbskem Smederevu med uro matematike. Kot je razvidno iz posnetka, je učitelj med predavanjem nagovoril skupino dijakov in nato odkorakal proti njim, navaja Nova.rs. Nato se je prepiral z enim izmed dijakov, mu vzel mobilni telefon in se vrnil k tabli.

Mladenič se s tem ni strinjal, zato je odkorakal do profesorja, zahteval svoj telefon in ga zgrabil za roko. Profesor je nato učenca potisnil na mizo. Prerivanje se je nadaljevalo pred tablo, nato pa je profesor s telefonom v roki zapustil učilnico.