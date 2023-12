Učitelj na eni od hrvaških šol fizično napadel dijaka, ki ga je izzival

"Policisti so 61-letnega profesorja pridržali, s kriminalistično preiskavo pa je bilo ugotovljeno, da je storil kaznivo dejanje poskusa hude telesne poškodbe zoper mladoletnega dijaka, kaznivo dejanje telesne poškodbe in dve kaznivi dejanji kršitve otrokovih pravic ," so sporočili iz zagrebške policijske uprave.

Na posnetku, ki naj bi nastal 15. decembra na Strojni tehniški šoli Frana Bošnjakovića, je moč videti, kako učenec v razredu s telefonom v rokah pride do profesorja, ki sedi za svojo mizo, se mu močno približa in mu nekaj govori. Profesor ga poskuša odriniti od sebe, nato pa vstane in se spravi nanj. Prerivata se pred tablo, profesor, ki je naslonjen ob omaro, s police vzame predmet, z njim udari učenca, nato pa pade po tleh. Ko vstane, se prerivanje nadaljuje, dokler ju ne ločita dva druga učenca. Po nekaj sekundah se jima profesor izmakne, s police vzame še en predmet in še enkrat udari učenca. V tistem trenutku pristopi več učencev, ki ju spravijo narazen, in konflikt se umiri. Vse skupaj traja manj kot minuto. V incidentu nihče ni bil huje poškodovan, po poročanju hrvaških medijev pa sta bila lažje poškodovana dva 16-letnika.

Čeprav policija alkohola v svoji izjavi ni omenila, je minister za izobraževanje Radovan Fuchs večkrat ponovil, da je bil profesor v tistem času pod vplivom alkohola. "Pijan učitelj seveda nima mesta na šoli in takšno dejanje je vsekakor zavržno. Šola je ravnala v skladu s postopki in pri tem ni naredila nobene napake. V sredo smo predlagali, da tja pošljemo krizno ekipo, ki bo še dodatno delala z otroki," je dejal. V to, kdo je koga prvi udaril in kaj je bil vzrok spora, se, pravi, ne želi spuščati.

Težka situacija učitelja

Skesani učitelj je priznal, da je ravnal narobe, zanika pa, da je bil pod vplivom alkohola. Po poročanju Jutarnjega lista je zaradi težke življenjske situacije že dlje časa v stiski in sploh ne bi smel biti na delovnem mestu. Pred kratkim naj bi mu namreč umrli kar štirje člani ožje družine – žena in trije bratje.

"Vem, da moram prenehati s pivom. In vem, da se ne bi smel tako odzvati, ker sem jaz profesor, in zelo mi je žal. Zanikam pa, da sem bil pri pouku pod vplivom alkohola. Zgodilo je pri četrti uri. En učenec je v razredu vrtel glasbo, drugi je metal bunkice, ki jih je vzel z božičnega drevesa ... Eden je dvignil tri prste in mi rekel, da sem četniški vojvoda. Vprašal sem jih: 'Kdo vas je tako vzgojil!?' S police je padel predmet in zadel enega od njih. Nadaljevali so s provokacijami, eden mi je rekel: Pojdimo ven spit enega. Tistemu, ki je bil poškodovan, sem rekel, naj se umakne, nato pa sem ga odrinil in padla sva po tleh. Ostali dijaki pa so vse skupaj gledali in navijali," je opisal svojo plat zgodbe.

Dijaki stopili profesorju v bran: Prekipelo mu je zaradi nenehnih provokacij

Piše in govori se vse mogoče, pravijo dijaki. Prav zato so se nekateri odločili profesorja podpreti. Spregovorili so za Dnevnik Nove TV. "Tisti dijak je provokator, rad se norčuje iz profesorja, temu pa je prekipelo. Po mojem mnenju je učenec bolj kriv kot profesor, ker ga nima kaj provocirati, " je povedal eden od njih.

"Učenec ga je žalil, omenjal njegovo ženo – žena in trije bratje so mu umrli pred nekaj meseci – mu govoril, da je četnik ... In to je počel pogosto, ne samo med tisto uro," je dodal drugi.

"Dolgo je to počel in provociral, ne vem, zakaj. Mogoče je s tem dobil neko zadoščenje," je dejal tretji.

"Dober je kot profesor in kot človek, vidi se, da ni počil," je dejal četrti dijak. Na vprašanje novinarke Dnevnika Nove TV, ali je imel kdo težave s profesorjem, je odgovoril, da ne.

Učitelj ostal brez službe

Za nasilje ni opravičila, a prav tako ga ni za obnašanje učencev, poudarjajo hrvaški mediji. Ravnateljica šole pred kamero ni želela, je pa v kratki izjavi sporočila, da bodo profesorja odpustili. Na vprašanje, ali bodo sankcionirani tudi dijaki, ni odgovorila.

Ob vsem tem se postavlja vprašanje, ali bi vodstvo šole lahko preprečilo profesorjev agresiven izpad pri pouku, pa tudi neprimerno obnašanje posameznih dijakov, še posebej, če se je to dogajalo že prej. Zakaj učitelja, ki je zaradi težke življenjske situacije neuradno že nekaj časa v stiski, niso napotili na bolniško odsotnost oziroma na oceno delazmožnosti? Pa tudi to, zakaj je posnetek še vedno dostopen na spletu in v medijih? Ne gre namreč zgolj za posnetek nasilja, z njega so razvidni tudi obrazi mladoletnikov.