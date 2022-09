Učitelj na prisilnem dopustu: Od učenk je zahteval, da zanj plešejo

Učenci srednje šole na Rhode Islandu so se za zbiranje dokaznega gradiva odločili po tem, ko so opazili, da se je učitelj "oziral za dekleti" v njihovem razredu ter jim dajal vzdevke kot sta "srček" in "sonček".

"To je zdaj uradna klepetalnica , ki jo bomo kasneje uporabili kot dokazno gradivo proti učitelju. Dokazno gradivo bomo uporabili v primeru, če se bodo pokazali še kakšni sumi na pedofilijo in če se bo izkazalo, da smo imeli prav," je zapisal učenec v skupinsko klepetalnico.

"Vse se je zdelo zelo ponižujoče. Učitelj je predvajal pesem, nato pa si je zbral eno od učenk in od nje zahteval da vstane in prične plesati," je eden izmed najstnikov povedal za Globe. Naprej je pojasnil, da so takšne interakcije učitelja z učenkami v razredu ustvarjale neprijetne situacije. "Kdaj so se smejale, kdaj pa so v nelagodju samo sedele v tišini. A tudi takrat, ko so se smejale, so rekle, da je učitelj čudak. To je bil nervozen in prisiljen smeh," se spominja fant.