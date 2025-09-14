Svetli način
Tujina

Učitelje in profesorje odpuščajo zaradi objav o smrti Charlieja Kirka

Tennessee, 14. 09. 2025 12.06 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
39

Po umoru konservativnega aktivista Charlieja Kirka se ameriški izobraževalni sistem sooča z valom sankcij proti učiteljem in zaposlenim, ki so na družbenih omrežjih komentirali njegovo smrt. V več primerih so bili učitelji in univerzitetno osebje zaradi objav odpuščeni ali suspendirani, številne druge pa preiskujejo.

Po podatkih ameriških medijev se je s tem soočilo najmanj ducat učiteljev, šolskih uslužbencev in univerzitetnih profesorjev. V vsaj dveh primerih so univerze v celoti odpustile zaposlene zaradi objav, ki so jih ocenile kot neprimerne. 

Na državni univerzi East Tennessee sta bila dva člana fakultete poslana na administrativni dopust do nadaljnjega pregleda, je povedala tiskovna predstavnica fakultete Jess Vodden. Pritožbe, poslane univerzi, so vključevale posnetke zaslona komentarjev na Facebooku, ki jih je fakulteta delila z NBC News, in ki naj bi jih eden od članov fakultete objavil v odgovor na Kirkovo smrt, vključno z besedami "kar seješ, to žanješ." Drugi pa naj bi zapisal: "To ni tragedija. To je zmaga."

Charlie Kirk
Charlie Kirk FOTO: AP

 Primeri, o katerih poročajo ameriški mediji, se širijo po celotni državi, od Kalifornije do Floride in Iowe so učitelje začasno odstranili z delovnih mest, ker so se na spletu "posmehovali" Kirkovi smrti. Na Floridi je tamkajšnje ministrstvo za šolstvo poslalo okrožnico šolskim okolišem, v kateri so napovedali preiskave in disciplinske postopke proti vsem pedagogom, ki so se neprimerno odzvali na atentat. Podobno je ukrepal tudi šolski nadzornik v Oklahomi.

Več šolskih uslužbencev od vrtca do 12. razreda, od Maripose v Kaliforniji do Orange Parka na Floridi, je bilo prav tako poslanih na dopust, saj šolski uradniki preiskujejo objave na družbenih omrežjih, navaja več poročil.

Preberi še Trump: Charlie Kirk je mrtev

Charlie Kirk, 31-letni soustanovitelj konservativnega gibanja Turning Point USA,  je bil, kot smo poročali, ustreljen v sredo na univerzi v Utahu. Organizacija, ki je v zadnjem desetletju zgradila močno mrežo študentskih klubov in znatno vplivala na mobilizacijo mladih konservativnih volivcev, je znana tudi po kontroverznih projektih, kot je seznam profesorjev (Professor Watchlist), na katerem so izpostavljali akademike, za katere so menili, da širijo progresivne ideje, poroča NBC News.

Po uboju Charlieja Kirka
Po uboju Charlieja Kirka FOTO: Profimedia

Kirk je bil znan po svojih spornih stališčih, vključno z lažno trditvijo, da so bile volitve leta 2020 ukradene, in komentarji o temnopoltih, skupnosti LGBTQ, feminizmu in priseljevanju.

Po njegovem atentatu se je sprožil plaz odzivov, od izražene žalosti do odkritega veselja.

Odpuščanja in preiskave zaposlenih v šolstvu so sprožila tudi razpravo o svobodi govora. Adam Goldstein, podpredsednik strateških pobud pri Fundaciji za individualne pravice in izražanje, je glede tega po poročanju NBC News povedal:"Če ustvarimo okolje, v katerem se vsi bojijo govoriti, potem smo pravzaprav dosegli tisto, kar so želeli ljudje, ki so hoteli utišati Charlieja Kirka."

Charlie Kirk ZDA odpuščanja izobraževanje
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lock out
14. 09. 2025 13.12
Dol s palestino!
ODGOVORI
0 0
Hind Rajab v spomin
14. 09. 2025 13.11
demokracija in opevana svoboda govora po ameriško...ki so jo izvažali z us army od ww2 po celem svetu...Kirk je lahko krulil kar je hotel...ostalim je kritika njegovega početja...demokratično prepovedana zaradi svobode govora...Čestitke
ODGOVORI
0 0
Pacient2
14. 09. 2025 13.10
Levi terorist izgleda grozno. Je pa zanimivo smo pri nas te stvari imeli zelo podobne ampak med vojno.
ODGOVORI
0 0
Dejgasrat
14. 09. 2025 13.10
+1
Pravilno vsem odpoved.. ymudk je tudi dal 2000 ljudem odpoved na X zarsdi posmeha.. Charlie je bil kakrsen je bil, ni pa nikoli nobenega zalil, pac pogovarjal se je.. dosti stvari ki jih je kao rekel je tudi vzeto iz konteksta.. neglede si tega ni zasluzil in njegova familija tudi ne.. tisti ki pa jim ob takem umoru na prvo misel pride vselje zal niso normalni in so oni problem ne mi
ODGOVORI
2 1
M_teoretik
14. 09. 2025 13.08
-2
Svoboda govora je lahko le dokler na prekoračiš mejo svobode drugih. Vse drugo je vsiljevanje svojega svetonazora drugim in drugačemislečim!?
ODGOVORI
0 2
Žabec
14. 09. 2025 13.08
-1
Toliko o prvem amandmaju ameriške ustave, ki govori o svobodi govora. Očitno velja le za Trumpa, tako kot tudi demokracija. Vse kar v zadnjih letih prihaja iz one strani luže je podn od podna, tako da je že prav ostudno vse skupaj!
ODGOVORI
1 2
ŠeVednoPlešem
14. 09. 2025 13.07
+3
Zgleda, da so ZDA krenile nazaj v SFRJ ... tudi tam so bile 100 procentne carine na uvoz iz tujine in tudi v stari dobri Jugi smo imeli verbalni delikt v kazenskem zakoniku, ki je prepovedoval kritiziranje Tita in partije ...
ODGOVORI
3 0
Aijn Prenn
14. 09. 2025 13.07
+0
USA so zašle na čudna pota.
ODGOVORI
2 2
ho?emVšolo
14. 09. 2025 13.07
-1
Oblast se še dolgo ne bo pobrala, saj storilec prijaja iz republikanske družine, torej ne gre za demokrate.
ODGOVORI
1 2
Reality check
14. 09. 2025 13.06
-1
atentat ne bil nagnusno dejanje, ampak Kirk ni bil nedolžen. bil je odkrit rasist ( njegova izjava da ga je strah leteti z piloti ki niso belci še vedno odmeva), po njegovem je ženska podrejena moškemu in njeno mesto je v kuhinji in za rojevanje otrok…
ODGOVORI
1 2
devlon
14. 09. 2025 13.04
+0
ni grozne škode.. je tud kar nekaj neumnosti trosil.
ODGOVORI
5 5
4krogci
14. 09. 2025 13.02
-1
demokracija in svoboda govora po amerisko......atentator pa desnicar oz. vsaj iz zelo konservativne desnicarske familije in nekdaj velik obozevalec Trumpa......hmmmmm...
ODGOVORI
5 6
Pacient2
14. 09. 2025 13.04
+0
Hehe levi izgled ima kot Castro
ODGOVORI
2 2
3320.
14. 09. 2025 13.05
-1
Bolj levi ni mogel bit, narobe si obveščen.
ODGOVORI
2 3
JAZsemTI
14. 09. 2025 13.00
+9
Charlie Kirk je stotine “wokerjev” tako razmontiral, da si nikoli ne bodo opomogli. Pa so si sami prosili. A zafrustriran človek je tudi najbolj nevaren. Vprašajte Lennona🤔
ODGOVORI
10 1
Pacient2
14. 09. 2025 12.57
+6
Totalna ideološka spranost kot naš FDV zgleda je to vse isto
ODGOVORI
8 2
Watchy
14. 09. 2025 12.56
+3
Bog ve v kateri deželi in dimenziji jim sedaj najeda.
ODGOVORI
8 5
ŠeVednoPlešem
14. 09. 2025 12.56
-5
Desnica direktno poziva k diktaturi ... smešno da k diktaturi pozivajo "naši desničarji", ki bi znova radi vpeljali 133. član kazenskega zakonika stare SFRJ o verbalnem deliktu, ki je prepovedal kritiziranje Tita in socializma (oziroma Trumpa Janše desne partije)
ODGOVORI
5 10
proofreader
14. 09. 2025 12.56
+3
Asto vprašaj, kaj je dala v zakon.
ODGOVORI
6 3
proofreader
14. 09. 2025 12.56
+9
Ko je pri nas Kangler uvajal radarje se je levim utrgalo. Sedaj ko je njihov župan, pa lepo plačujejo.
ODGOVORI
11 2
JAZsemTI
14. 09. 2025 12.55
+7
Če učitelji in profesorji ne premorejo toliko pameti, da bi v takšni situaciji napisali kaj bolj pametnega potem so za odpis!
ODGOVORI
11 4
Pacient2
14. 09. 2025 12.55
+8
Trump naj čimprej počisti. Hilary je točno tisto kar politik ne bi smel biti
ODGOVORI
9 1
blackwizard
14. 09. 2025 12.54
+10
Levičarski učitelji se veselijo te smrti, kdo pa drug. Pokvarjeni levi
ODGOVORI
12 2
