Učitelje in profesorje odpuščajo zaradi objav o smrti Charlieja Kirka

Po umoru konservativnega aktivista Charlieja Kirka se ameriški izobraževalni sistem sooča z valom sankcij proti učiteljem in zaposlenim, ki so na družbenih omrežjih komentirali njegovo smrt. V več primerih so bili učitelji in univerzitetno osebje zaradi objav odpuščeni ali suspendirani, številne druge pa preiskujejo.

Po podatkih ameriških medijev se je s tem soočilo najmanj ducat učiteljev, šolskih uslužbencev in univerzitetnih profesorjev. V vsaj dveh primerih so univerze v celoti odpustile zaposlene zaradi objav, ki so jih ocenile kot neprimerne. Na državni univerzi East Tennessee sta bila dva člana fakultete poslana na administrativni dopust do nadaljnjega pregleda, je povedala tiskovna predstavnica fakultete Jess Vodden. Pritožbe, poslane univerzi, so vključevale posnetke zaslona komentarjev na Facebooku, ki jih je fakulteta delila z NBC News, in ki naj bi jih eden od članov fakultete objavil v odgovor na Kirkovo smrt, vključno z besedami "kar seješ, to žanješ." Drugi pa naj bi zapisal: "To ni tragedija. To je zmaga."

Charlie Kirk FOTO: AP icon-expand

Primeri, o katerih poročajo ameriški mediji, se širijo po celotni državi, od Kalifornije do Floride in Iowe so učitelje začasno odstranili z delovnih mest, ker so se na spletu "posmehovali" Kirkovi smrti. Na Floridi je tamkajšnje ministrstvo za šolstvo poslalo okrožnico šolskim okolišem, v kateri so napovedali preiskave in disciplinske postopke proti vsem pedagogom, ki so se neprimerno odzvali na atentat. Podobno je ukrepal tudi šolski nadzornik v Oklahomi. Več šolskih uslužbencev od vrtca do 12. razreda, od Maripose v Kaliforniji do Orange Parka na Floridi, je bilo prav tako poslanih na dopust, saj šolski uradniki preiskujejo objave na družbenih omrežjih, navaja več poročil.

Charlie Kirk, 31-letni soustanovitelj konservativnega gibanja Turning Point USA, je bil, kot smo poročali, ustreljen v sredo na univerzi v Utahu. Organizacija, ki je v zadnjem desetletju zgradila močno mrežo študentskih klubov in znatno vplivala na mobilizacijo mladih konservativnih volivcev, je znana tudi po kontroverznih projektih, kot je seznam profesorjev (Professor Watchlist), na katerem so izpostavljali akademike, za katere so menili, da širijo progresivne ideje, poroča NBC News.

Po uboju Charlieja Kirka FOTO: Profimedia icon-expand