Učitelje in profesorje odpuščajo zaradi objav o smrti Charlieja Kirka

Po podatkih ameriških medijev se je s tem soočilo najmanj ducat učiteljev, šolskih uslužbencev in univerzitetnih profesorjev. V vsaj dveh primerih so univerze v celoti odpustile zaposlene zaradi objav, ki so jih ocenile kot neprimerne.
Na državni univerzi East Tennessee sta bila dva člana fakultete poslana na administrativni dopust do nadaljnjega pregleda, je povedala tiskovna predstavnica fakultete Jess Vodden. Pritožbe, poslane univerzi, so vključevale posnetke zaslona komentarjev na Facebooku, ki jih je fakulteta delila z NBC News, in ki naj bi jih eden od članov fakultete objavil v odgovor na Kirkovo smrt, vključno z besedami "kar seješ, to žanješ." Drugi pa naj bi zapisal: "To ni tragedija. To je zmaga."
Primeri, o katerih poročajo ameriški mediji, se širijo po celotni državi, od Kalifornije do Floride in Iowe so učitelje začasno odstranili z delovnih mest, ker so se na spletu "posmehovali" Kirkovi smrti. Na Floridi je tamkajšnje ministrstvo za šolstvo poslalo okrožnico šolskim okolišem, v kateri so napovedali preiskave in disciplinske postopke proti vsem pedagogom, ki so se neprimerno odzvali na atentat. Podobno je ukrepal tudi šolski nadzornik v Oklahomi.
Več šolskih uslužbencev od vrtca do 12. razreda, od Maripose v Kaliforniji do Orange Parka na Floridi, je bilo prav tako poslanih na dopust, saj šolski uradniki preiskujejo objave na družbenih omrežjih, navaja več poročil.
Charlie Kirk, 31-letni soustanovitelj konservativnega gibanja Turning Point USA, je bil, kot smo poročali, ustreljen v sredo na univerzi v Utahu. Organizacija, ki je v zadnjem desetletju zgradila močno mrežo študentskih klubov in znatno vplivala na mobilizacijo mladih konservativnih volivcev, je znana tudi po kontroverznih projektih, kot je seznam profesorjev (Professor Watchlist), na katerem so izpostavljali akademike, za katere so menili, da širijo progresivne ideje, poroča NBC News.
Kirk je bil znan po svojih spornih stališčih, vključno z lažno trditvijo, da so bile volitve leta 2020 ukradene, in komentarji o temnopoltih, skupnosti LGBTQ, feminizmu in priseljevanju.
Po njegovem atentatu se je sprožil plaz odzivov, od izražene žalosti do odkritega veselja.
Odpuščanja in preiskave zaposlenih v šolstvu so sprožila tudi razpravo o svobodi govora. Adam Goldstein, podpredsednik strateških pobud pri Fundaciji za individualne pravice in izražanje, je glede tega po poročanju NBC News povedal:"Če ustvarimo okolje, v katerem se vsi bojijo govoriti, potem smo pravzaprav dosegli tisto, kar so želeli ljudje, ki so hoteli utišati Charlieja Kirka."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.