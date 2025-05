Starša učiteljici, ki jo je ranil njun sin, dolžna plačati skoraj 60 tisočakov

Deček je 3. maja 2023 v strelskem pohodu na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu ubil devet učencev in varnostnika, ob tem pa ranil še pet učencev in učiteljico zgodovine. Slednja je proti staršema dečka vložila civilno tožbo, višje sodišče v srbski prestolnici pa je zdaj razsodilo, da ji pripada odškodnina v višini 6,9 milijona dinarjev oz. skoraj 59.000 evrov.

Sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da čeprav je bil deček v času svojega dejanja pod neposrednim nadzorom osnovne šole, sta njegova starša kljub temu odgovorna za škodo, ki jo je povzročil tožnici. Kot so še zapisali, je škoda namreč nastala zaradi njune slabe vzgoje.

Gre za eno od petih civilnih tožb, ki so jih proti staršema dečka vložile žrtve napada. Prvo tožbo so vložili družinski člani umrle deklice, drugo 27 sorodnikov umrlih, tretjo in četrto pa dva mladoletnika, ki sta bila poškodovana.

Starša dečka je sodišče v ločenem kazenskem postopku že obsodilo na zaporno kazen. Oče bo v zaporu preživel 14 let in šest mesecev, mati pa tri leta.