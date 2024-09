Učitelji protestirali v več srbskih mestih: 'Dovolj nam je'

V več srbskih mestih so potekali protesti zaposlenih v šolstvu, zaradi katerih na večini šol ni bilo pouka. Učitelji zahtevajo zvišanje plač, ki so zdaj nižje od državnega povprečja, in večjo varnost v šolah. Vlada jim je ponudila 12-odstotno zvišanje plač, kar pa so zavrnili. "To je naš krik, dovolj nam je," so poudarili učitelji.