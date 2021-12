Učitelji so se v 'ponižujoči' igri borili za financiranje šolskih potrebščin

V Južni Dakoti so organizirali tekmovanje za financiranje šolskih potrebščin. Na tla so stresli dolarske bankovce, učitelji pa so jih morali nagrabiti čim več. Številni so tekmovanje označili za "ponižujoče", prav tako pa so ga primerjali z Netflixovo uspešnico Squid Game.

V soboto zvečer so med hokejsko tekmo Sioux Falls Stampede na drsališče v bankovcih po en dolar položili 5000 dolarjev (približno 4427 evrov). Čas so nastavili na pet minut, učitelji iz bližnjih šol pa so morali v tem času nagrabiti čim več denarja, je poročal lokalni časopis Argus Leader. Posnetek tekmovanja je kmalu zaokrožil po družbenih omrežjih, na njem pa je videti, kako učitelji bankovce tlačijo v svoje puloverje in kape, občinstvo pa pri tem glasno vzklika. Po poročanju tujih medijev je denar za financiranje učnega materiala in popravilo učilnic darovalo podjetje CU Mortgage Direct. "Glede na vse, kar se je v zadnjih letih dogajalo, se nam je to zdela odlična skupinska igra za učitelje," je dejal Ryan Knudson, predstavnik trženja omenjenega podjetja. Predsednik Ameriške zveze učiteljev Randi Weingarten je tvitnil, da je bila igra ponižujoča. "To je bilo naravnost ponižujoče ... učitelji se ne bi smeli na tak način boriti za financiranje šolskih potrebščin. Nedvomno je bil namen organizatorjev narediti nekaj zabavnega, vendar pa je bila igra za zunanje opazovalce grozna," je dodal. Tudi na družbenih omrežjih so posnetek označili za ponižujoč. Nekateri so posnetek primerjali s prizori iz serije Squid Game ali filmov Hunger Games. Učitelji, ki so sodelovali v tekmovanju, so bili medtem hvaležni za denar, namenili pa ga bodo nakupu stoječih miz, vrtljivih stolov ali kamer, s pomočjo katerih bi lahko predavanja naložili na splet, poroča Argus Leader. "Mislim, da je odlična ideja, da skupnost učiteljem ponudi takšno priložnost za denar, saj sicer velikokrat stvari plačajo iz lastnega žepa," pa je dejala Alexandria Kuyper, učiteljica petega razreda ene izmed tamkajšnjih osnovnih šol.