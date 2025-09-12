Učiteljica 15 let na bolniški s polno plačo, šola zanjo sploh ni vedela

Učiteljica več kot desetletje in pol šole ni videla od znotraj, a je vseeno prejemala polno plačo.

Učiteljica biologije in geografije na eni od strokovnih srednjih šol v nemškem mestu Wesel je zaradi kronične bolezni in psihičnih težav leta 2009 odšla na bolniško. Po treh mesecih bi morala na kontrolni pregled, kjer bi zdravnik specialist ocenil, ali se lahko vrne na delo. A k zdravniku ni šla, njena bolniška pa se je naslednje desetletje in pol avtomatično obnavljala. Še več, na šoli niso opazili ničesar, učiteljica pa je ves ta čas prejemala polno plačo, poroča Daily Mail.

Odkrili so jo šele, ko je novo vodstvo šole leta 2024 naročilo notranjo revizijo. Ravnateljica, ki je šolo vodila od leta 2015, pa je priznala, da za to članico učiteljskega zbora sploh ni vedela.

Bizarno je tudi nadaljevanje zgodbe. Potem ko je bila razkrita, je država od učiteljice zahtevala, naj opravi zdravniške preglede, kar pa je odklonila in namesto tega poskusila tožiti vodstvo šole. Sodišče jo je zavrnilo in zdaj jo vendarle čaka pregled.

Denarja, ki ga je prejemala, ji kljub temu najverjetneje ne bo treba vrniti, saj bo težko dokazati, da je skozi vsa ta leta lagala o svojem zdravju. Bo pa morala dobro utemeljiti, zakaj ni bila sposobna za delo, glede na to, da je v letih bolniške odsotnosti opravljala naturopatsko prakso.

Po poročanju Bilda učitelji v Nemčiji zaslužijo od 5000 do 6000 evrov. V primeru bolniške zaposleni prvih šest tednov prejema polno neto plačo, izplačuje jo delodajalec. Nato pa strošek prevzame zavarovalnica, nadomestilo znaša 70 odstotkov bruto in hkrati ne več kot 90 odstotkov neto plače. Tudi to nadomestilo pa je časovno omejeno, izplačuje se lahko do 78 tednov v triletnem obdobju za isto bolezen.