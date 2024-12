Učiteljica netopirja odnesla iz učilnice, čez mesec dni umrla zaradi stekline

Učiteljica umetnosti iz Kalifornije je po stiku z netopirjem umrla zaradi okužbe s steklino. V svoji učilnici je našla netopirja, ki ga je odnesla na prosto, ob tem pa ni opazila, da bi jo netopir ugriznil ali popraskal. Po enem mesecu je zbolela, mučili sta jo vročina in tresavica, v dveh dneh pa so se njeni bližnji od nje lahko le še poslovili.

Leah Seneng, 60-letna učiteljica likovne umetnosti, je sredi novembra še pred otroki prišla v učilnico, kjer je našla netopirja. Kot je za CNN povedala njena prijateljica Laura Splotch, Senengova ni niti pomislila, da bi jo netopir lahko ugriznil ali kakorkoli drugače ranil. "Ni pomislila, da bi lahko bil bolan. Iz učilnice ga je odstranila in nadaljevala s svojim dnem. Je pa zgodbo povedala svoji hčerki," je povedala. Senengova je poučevala umetnost na srednji šoli v Dos Palosu, njeni sodelavci pa so jo opisali kot predano in sočutno učiteljico. Izgubo so močno občutili tako sodelavci kot njeni učenci, še piše CNN. "Šokirani smo bili, ko smo izvedeli, da je Leah umrla zaradi stekline, ki jo je najverjetneje dobila z ugrizom netopirja. Sodelujemo z oddelkom za javno zdravje okrožja Merced pri njihovi preiskavi," so v izjavi sporočili šolski predstavniki Dos Palos-Oro Loma. "Naš okoliš je znan po tem, da se na šolskih območjih pojavljajo netopirji in druge divje živali, zato bomo še naprej izobraževali našo skupnost o nevarnostih neposrednega stika z divjimi živalmi, vključno z netopirji," so še zapisali. Mesec dni po stiku z živaljo je Senengova dobila vročino, njene roke pa so se začele tresti. V bolnišnico je bila sprejeta 18. novembra, naslednji dan pa so jo zaradi zdravstvenih zapletov dali v umetno komo. Nekaj dni pozneje pa so njene bližnje poklicali, naj se pridejo od nje poslovit. 60-letnica umrla v bolnišnici v Fresnu. Kalifornijski inštitut za javno zdravje pa je naknadno tudi že potrdil, da je v njenem primeru res šlo za steklino.

Netopir FOTO: Shutterstock icon-expand

Večina ljudi v ZDA se s steklino okuži preko netopirjev, pri katerih lahko steklino prepoznamo po njihovem nenavadnem vedenju. Nekateri znaki so lahko težave pri letenju, tudi zadrževanje v hišah in domovih lahko kaže na okuženost netopirja s steklino. Virus pa lahko prenašajo tudi druge živali. "Ugrizi netopirjev so lahko izjemno majhni in jih je težko opaziti ali zaznati. Pomembno je umiti roke in preveriti morebitne odprte rane po stiku z divjo živaljo ter poiskati takojšnjo zdravniško pomoč, če vas ugrizne," pa je za CNN povedal dr. Tomás J. Aragón, direktor kalifornijskega inštituta za javno zdravje. V ZDA po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni zaradi stekline vsako leto umre manj kot 10 ljudi, približno 60.000 ljudi pa letno prejme cepivo po izpostavitvi steklini. V ZDA je bilo med letoma 2009 in 2018 zabeleženih 25 primerov stekline pri ljudeh, od tega pa se jih je sedem okužilo v drugi državi.