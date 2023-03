Učiteljica spregovorila prvič po streljanju: Ne bom pozabila njegovega obraza

Abigail Zwerner, učiteljica prvega razreda, ki jo je v Virginiji ustrelil šestletni učenec, je prvič po incidentu javno spregovorila o dogodku. Učenčevega izraza pred streljanjem ne bo nikoli pozabila, je povedala in dodala, da je nekaj trenutkov po strelu menila, da je umrla.

"Spomnim se, kako je uperil pištolo vame, spomnim se njegovega pogleda. In spomnim se, da se je pištola sprožila," je Abigail Zwerner povedala v intervjuju za NBC. Krogla je prebila njeno levo roko, nato pa se je ustavila v njenih prsih. Kljub temu je 25-letna učiteljica še naprej mislila na varnost drugih učencev. "Bila sem prestrašena. A moj prvi odzivje bil, da morajo učenci oditi iz učilnice, saj ta ni bila več varna. Želela sem le spraviti učence od tam," se spominja. Ko je učence spravila na varno, se je njen spomin zameglil. "Spomnim se, da sem šla v pisarno in da sem omedlela. Mislila sem, da sem umrla," je povedala.

icon-expand Abigail Zwerner FOTO: Profimedia

Po mesecu dni so Zwernerjevo izpustili iz bolnišnice. Po poročanju NBC-ja je tam prestala štiri operacije, zadnjo na roki, ki pa je še zmeraj ne more uporabljati v celoti. "Krogla je šla skozi mojo levo roko in pretrgala sredinsko kost ter kazalec in palec. Lahko bi bilo usodno. Verjamemo, da je to, da je krogla najprej prebila mojo roko, rešilo moje življenje," je povedala. Zwernerjeva sicer pravi, da je bilo njeno okrevanje zahtevno, a da ji gre na bolje. "Pridejo pa dnevi, ko ne morem vstati iz postelje. Kljub temu skušam ostati pozitivna," je dejala. Pri okrevanju pa ji pomaga tudi to, da se osredotoči na vsak dan posebej. Učiteljica se poleg fizičnih poškodb spopada tudi s čustvenimi travmami. "Ne vem, kdaj bo izginil šok zaradi tega, kar se je zgodilo. O tem razmišljam vsak dan. Včasih imam tudi nočne more. Trenutek, ko je uperil pištolo vame, bo za vedno ostal v mojem spominu. Spremenil me je, spremenil je moje življenje," je povedala.

Deček, ki je ustrelil Zwernerjevo, ne bo kazensko obtožen, je pred časom povedal državni tožilec. Šestletnik ima sicer diagnosticirano akutno invalidnost in bi ga zaradi njegovega stanja morali starši dnevno spremljati k pouku. A na dan streljanja je v šolo prišel brez spremstva. "Do konca življenja bomo obžalovali, da nas ta dan ni bilo," so zapisali člani njegove družine.