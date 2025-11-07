Učiteljici 10 milijonov dolarjev odškodnine po streljanju v razredu

Porota je po poročanju Al Jazeere v četrtek pritrdila tožbenemu zahtevku nekdanje učiteljice Abby Zwerner, ki je trdila, da je takratna pomočnica ravnateljice Ebony Parker večkrat prezrla opozorila učiteljev, da ima šestletni učenec pri sebi pištolo.

Zwernerjevo je šestletnik ustrelil med poukom, ko je sedela za mizo s svojimi učenci. Krogla je le za las zgrešila njeno srce in je še vedno v njenem prsnem košu. Zaradi hudih poškodb je prestala šest operacij in še vedno nima popolne funkcionalnosti leve roke. Po dogodku je preživela skoraj dva tedna v bolnišnici.

Učiteljica je sprva zahtevala 40 milijonov dolarjev (34,6 milijona evrov) odškodnine, vendar je porota odločila, da ji pripada 10 milijonov (8,6 milijona evrov). Njena odvetnica Diane Toscano je po razsodbi povedala, da je bilo to, kar se je zgodilo, narobe in da mora biti šolska varnost prva skrb.