Tujina

Učiteljici 10 milijonov dolarjev odškodnine po streljanju v razredu

Newport, 07. 11. 2025 10.19 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
1

V ameriški zvezni državi Virginiji je porota odločila, da mora nekdanja pomočnica ravnateljice plačati 10 milijonov dolarjev (8,6 milijona evrov) odškodnine učiteljici Abby Zwerner, ki jo je januarja 2023 v učilnici ustrelil šestletni učenec.

Porota je po poročanju Al Jazeere v četrtek pritrdila tožbenemu zahtevku nekdanje učiteljice Abby Zwerner, ki je trdila, da je takratna pomočnica ravnateljice Ebony Parker večkrat prezrla opozorila učiteljev, da ima šestletni učenec pri sebi pištolo.

Zwernerjevo je šestletnik ustrelil med poukom, ko je sedela za mizo s svojimi učenci. Krogla je le za las zgrešila njeno srce in je še vedno v njenem prsnem košu. Zaradi hudih poškodb je prestala šest operacij in še vedno nima popolne funkcionalnosti leve roke. Po dogodku je preživela skoraj dva tedna v bolnišnici.

Učiteljica je sprva zahtevala 40 milijonov dolarjev (34,6 milijona evrov) odškodnine, vendar je porota odločila, da ji pripada 10 milijonov (8,6 milijona evrov). Njena odvetnica Diane Toscano je po razsodbi povedala, da je bilo to, kar se je zgodilo, narobe in da mora biti šolska varnost prva skrb.

Abby Zwerner
Abby Zwerner FOTO: AP

Tožba je temeljila na trditvah, da je Parkerjeva ignorirala več opozoril zaposlenih, ki so ji še pred streljanjem povedali, da ima učenec orožje v nahrbtniku. Eden izmed odvetnikov učiteljice je po poročanju CNN dodal, da je bila naloga Parkerjeve varnost in posledično, da možnost orožja v dečkovem nahrbtniku vzame resno in ukrepa.

Parkerjeva v postopku ni pričala.

Mati dečka, ki je napadel učiteljico, je bila medtem obsojena na štiri leta zapora zaradi malomarnosti in kršitev zakonov o orožju. Otrok je policiji povedal, da je pištolo vzel iz materine torbice, ki je ležala na vrhu omare.

Ebony Parker
Ebony Parker FOTO: AP

Zwernerjeva po dogodku ne dela več v šolstvu in je sporočila, da se k poučevanju ne namerava vrniti. Danes dela kot licencirana kozmetičarka.

Organizacija Newtown Action Alliance, ki si prizadeva za reformo zakonodaje o orožju, je opozorila, da kar 76 odstotkov šolskih strelcev pride do orožja doma ali pri sorodnikih.

Čeprav so nesreče, v katerih otroci pridejo do nezaščitenega orožja, v ZDA precej pogoste, so primeri, ko otroci, mlajši od deset let, sprožijo streljanje v šolah, izjemno redki. Po podatkih raziskovalca Davida Riedmana je bilo od 70. let prejšnjega stoletja zabeleženih približno 15 takšnih incidentov.

odškodnina Abby Zwerner Virginija streljanje šola
Množični protest v Rigi proti izstopu iz konvencije o nasilju nad ženskami

wsharky
07. 11. 2025 10.28
sedaj pa bo lahko šla na križarjenje
ODGOVORI
0 0
