Učitelju v šoli grozila s pištolo, nato pa pobegnila

Po prvih ocenah, navaja Der Spiegel, naj bi bila stara med 12 in 15 let. Policija je bila nemudoma obveščena in je sprožila operacijo, blokirali so ceste, v notranjost šole pa napotili policiste. Nekatere učence so evakuirali in jih odpeljali v bližnjo vojašnico, nekateri pa so ostali v razredih, piše BBC. Razmere v okolici šole so bile kmalu po dogodku mirne, na samem kraju pa so zagotovili tudi psihološko pomoč otrokom ter poklicali starše.