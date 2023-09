Udar strele v Uzbekistanu: močna eksplozija in požar, umrl najstnik

Zjutraj je uzbekistansko prestolnico stresla močna eksplozija, ki so jo čutili tudi v 30 kilometrov oddaljenih mestih. Nastala je zaradi udara stele, ki je zadela skladišče logističnega podjetja, kjer so hranili električne avtomobile in baterije, nato se je tam vnel požar. V njem je umrl najstnik. Poškodovanih je bilo še 162 oseb, od tega 24 huje. Sunek je uničil tudi bližnja stanovanja.

Danes zjutraj je največje mesto v osrednji Aziji Taškent, sicer prestolnico Uzbekistana, stresla močna eksplozija. Ob jutranjem svitu je namreč v prostore logističnega podjetja Logistics LCC, kjer so med drugim hranili tudi več deset električnih vozil in litijskih baterij za avtomobile, zadela strela. Eksploziji je sledil obsežen požar. Po zadnjih podatkih je v nesreči umrla ena oseba, šlo naj bi za najstnika, še 162 ljudi je poškodovanih. 24 jih ostaja v bolnišnici. Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije, ki prikazujejo gost dimni oblak in visok ogenj nad stavbo. Močan sunek je poleg stavbe poškodoval tudi nekaj bližnjih stavb, prebivalci poročajo o razbitih oknih svojih stanovanj, škodo je utrpela tudi postaja podzemne železnice Quruvchilar, ki se nahaja v bližini. Gasilci so se z ognjem borili več ur, v gašenju obsežnega požara pa je sodelovalo 16 gasilskih ekip, poroča AP. Gasili so tudi s helikopterjem. S poročanja tujih medijev ni jasno, ali so ogenj že pogasli, naj bi jim pa požar že nekaj čez peto uro zjutraj uspelo lokalizirati. Močno eksplozijo je bilo sicer mogoče slišati tudi v 30 kilometrov oddaljena mesta, so se pod objavami na družbenimi omrežji oglasili prebivalci. Zaradi močnega poka se je sprva govorilo, da je eksplozija nastala ob strmoglavljenju letala, saj se skladiščni prostori nahajajo tik ob mednarodnem letališču