Udarec po žepu Američanov: dražji avtomobil, obleka, olje, kava ...

Podatki ameriškega ministrstva za kmetijstvo kažejo, da se delež ameriškega uvoza sadja in zelenjave vsako leto povečuje. Veliko pridelka prihaja iz Kanade in Mehike, dveh držav, ki ju v sredo objavljene carine niso prizadele, a je Washington zanju že prej uvedel 25-odstotne carine na ves uvoz, ki ni krit z določili sporazuma o prosti trgovini med ZDA, Kanado in Mehiko (USMCA).

Od srede dalje bodo veljale tudi 20-odstotne carine na uvoz oljčnega olja in alkohola iz Italije, Španije in Grčije, kar se bo po pričakovanjih prav tako poznalo na maloprodajnih cenah.

Uvozne dajatve za tajski jasminov riž in indijski riž basmati bodo po novem pri 36 oziroma 26 odstotkih, medtem ko 26-odstotne carine čakajo tudi indijske kozice, ki jih ZDA uvažajo v velikih količinah. Visokim carinam se ne bodo izognili niti elektronika in avtomobili.

Ameriška administracija pa je po poročanju STA s četrtkom že uvedla 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov iz drugih držav. Analitiki so opozorili, da bi to lahko stroške izdelave povprečnega avtomobila zvišalo tudi za več tisoč dolarjev.

Vrednost delnic podjetij, ki izdelujejo oblačila in tekstil ter se zanašajo na poceni delovno silo, denimo na Kitajskem in v Vietnamu, se je v četrtek precej znižala. Delnice proizvajalca športnih oblačil in opreme Nike so potonile za več kot 13 odstotkov, trgovca z oblačili in dodatki Gap pa za več kot 20 odstotkov.

Zaradi novih carin bo uvoz iz Kitajske in Vietnama po novem obdavčen s 54 oziroma 46 odstotki. Yalovo raziskovalno središče Budget Lab je ocenilo, da se bodo zaradi ameriških carin oblačila in tekstil podražili za 17 odstotkov.

Njihovi raziskovalci so izračunali tudi, da bi se lahko stroški povprečnega ameriškega gospodinjstva zaradi vseh carin, ki jih je letos napovedal Washington, na letni ravni povečali za skupno 3800 dolarjev (skoraj 3500 evrov).