Udarec za tobačno industrijo? Izenačitev elektronskih cigaret z običajnimi

Zagovorniki elektronskih cigaret in uparjalnikov menijo, da gre za ključna orodja za zmanjševanje razširjenosti s kajenjem povezanih smrti in bolezni. WHO na drugi strani pa meni, da so potrebni nujni ukrepi za nadzor teh izdelkov, da bi tako zaščitili otroke in nekadilce ter čim bolj zmanjšali škodo za zdravje prebivalstva.

Po oceni WHO namreč ni dokazano, da elektronske cigarete in uparjalniki učinkovito pomagajo pri opuščanju kajenja tobaka. Nasprotno se pojavljajo zaskrbljujoči dokazi o njihovih škodljivih učinkih, vključno z nikotinsko odvisnostjo.

Ena od težav je tudi, da so alternative običajnim cigaretam dovoljene na prostem trgu, ponudniki pa jih tržijo zlasti med mladimi. Ti jih po navedbah WHO uporabljajo pogosteje kot odrasli. "Otroke že zgodaj novačijo za uporabo e-cigaret in jih ujamejo v past, zaradi česar številni postanejo zasvojeni z nikotinom," je opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pri trženju teh izdelkov med mladimi igrajo pomembno vlogo tudi vplivneži in družbeni mediji. Tedros je zato vlade pozval k izvajanju strogih ukrepov, vključno s prepovedjo arom in okusov, visokimi davki ter prepovedjo uporabe na javnih mestih.

Dolgoročni škodljivi učinki elektronskih cigaret in uparjalnikov sicer še niso povsem pojasnjeni. Vendar pa so doslej ugotovili, da nekatere snovi v uparjalnikih povzročajo raka, nekatere pa povečujejo tveganja za bolezni srca in pljuč. Uporaba elektronskih cigaret lahko pri mladih vpliva tudi na razvoj možganov in privede do motenj pri učenju, še opozarja WHO.