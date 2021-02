Sodišče zavrnilo blokado izročitve Trumpovih davčnih informacij tožilstvu

Cyrus Vance mlajši si že več let prizadeva za dostop do Trumpovih davčnih podatkov in drugih finančnih informacij zaradi preiskave domnevnih prevar. Tožilec je od nekdanjega Trumpovega računovodskega podjetja Mazars že pred leti dobil soglasje za predajo informacij, vendar pa so Trumpovi odvetniki s tožbami predajo podatkov doslej prelagali.

Nobeno sodišče doslej ni pritrdilo argumentom odvetnikov, da je predsednik ZDA imun proti preiskavam, dokler je na položaju, ta argument pa je sedaj tako ali tako odpravljen, ker Trump ni več na položaju. Vrhovno sodišče ZDA, v katerem je Trump imenoval tri sodnike, je z odločanjem o pritožbi enostavno počakalo, dokler mu ni mandat potekel, in pritožbo zavrnilo brez komentarja.

Gre za davčne napovedi in finančne podatke Trumpa ter njegovega podjetja za zadnjih osem let. Preiskava deloma zajema tudi plačili dvema osebama, ki sta dobili denar za molk o spolnem razmerju s Trumpom pred volitvami 2016. To sta pornografska zvezda Stormy Daniels in Playboyev fotomodel Karen McDougal.

Plačilo je za obe uredil nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen, ki je to pred leti že priznal in bil obsojen, med drugim zaradi kršenja volilne zakonodaje. Trump je to preiskavo skupaj z drugimi opredelil kot največji lov na čarovnice v zgodovini človeštva. Po njegovih trditvah naj bi šlo za del kampanje demokratov, ki se niso mogli sprijazniti z izidom volitev 2016, ki je vključevala tudi preiskavo ruskega vpletanja v volitve in nato dve ustavni obtožbi.

Vrhovno sodišče ZDA je že julija lani zavrnilo argument, da je predsednik imun proti tožbam oziroma preiskavam, vendar pa je primer vrnilo v ponovno odločanje na nižjo stopnjo in zadržalo predajo podatkov do ponovne odločitve. Podobno je bilo s tožbo kongresnih demokratov, ki prav tako zahtevajo dostop do Trumpovih finančnih podatkov. Trumpovi odvetniki so potem spet izgubili na sodišču prve stopnje in na prizivnem sodišču. Sedaj ovire za predajo podatkov, ki morajo med preiskavo ostati skriti pred javnostjo, ni več.